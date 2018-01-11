В Вуппертале начался второй суд по делу "шариатской полиции"

В Вуппертале на западе Германии начался второй судебный процесс по делу членов салафитской организации, называвших себя "шариатской полицией". Представшие на скамье подсудимых в вуппертальском земельном суде в понедельник, 20 мая, семь мужчин в возрасте от 27 до 37 лет не стали ничего говорить по сути обвинения, передает агентство dpa.
Подсудимым, которые в 2014 году, одевшись в яркие светоотражающие жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями, требуя от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата, грозит до двух лет лишения свободы. Им вменяется в вину нарушение запрета на ношение униформы или пособничество в этом.
В 2016 году суд в Вуппертале оправдал их, однако в январе 2018 года Федеральная судебная палата Германии отменила это решение нижестоящего суда, заявив, что он не учел ряд обстоятельств, в частности, устрашающее воздействие жилеток с надписью "шариатская полиция" на молодых мусульман. Дело было возвращено в Вупперталь для нового рассмотрения.
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Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.
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Шейла
Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.
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Хиджаб
В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.
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Хиджаб амира
Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".
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Химар
Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.
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Чадра
Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.
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Никаб
Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Паранджа
Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.
Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова