В Вуппертале начался второй суд по делу "шариатской полиции"

В Вуппертале на западе Германии начался второй судебный процесс по делу членов салафитской организации, называвших себя "шариатской полицией". Представшие на скамье подсудимых в вуппертальском земельном суде в понедельник, 20 мая, семь мужчин в возрасте от 27 до 37 лет не стали ничего говорить по сути обвинения, передает агентство dpa.

Подсудимым, которые в 2014 году, одевшись в яркие светоотражающие жилеты с надписью "Шариатская полиция", останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями, требуя от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата, грозит до двух лет лишения свободы. Им вменяется в вину нарушение запрета на ношение униформы или пособничество в этом.

В 2016 году суд в Вуппертале оправдал их, однако в январе 2018 года Федеральная судебная палата Германии отменила это решение нижестоящего суда, заявив, что он не учел ряд обстоятельств, в частности, устрашающее воздействие жилеток с надписью "шариатская полиция" на молодых мусульман. Дело было возвращено в Вупперталь для нового рассмотрения.

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