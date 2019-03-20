 В Восточной Европе число ВИЧ-инфицированных выросло почти на треть | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2019

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Европа

В Восточной Европе число ВИЧ-инфицированных выросло почти на треть

По данным ООН, в восточноевропейских странах смертность от ВИЧ с 2010 года выросла на 5%. При этом в мире резко увеличилось число инфицированных, получающих терапию.

Изучение ВИЧ-инфекции в лаборатории

В 2018 году в Восточной Европе и Центральной Азии число ВИЧ-инфицированных выросло на 29 процентов, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), представленном во вторник, 16 июля. Согласно нему, в странах этих регионов, в том числе России и Украине, ВИЧ-инфекция диагностирована в общей сложности примерно у 1,7 млн человек.

Контекст

Геи и наркозависимые из России, ВИЧ-инфицированные из Грузии - большинство людей, обращающихся за помощью в берлинскую организацию помощи больным СПИДом, говорят по-русски. (01.12.2018)

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом люди с диагнозом ВИЧ из республик бывшего СССР рассказали DW о своей жизни на родине и в Германии, борьбе с дискриминацией и возможностях терапии. (30.11.2018)

Кроме того, в Восточной Европе с 2010 года число случаев смерти, обусловленных ВИЧ, выросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%. При этом в ближневосточных и североафриканских странах в 2018 году количество людей, живущих с ВИЧ, увеличилось на 10 процентов.

Терапию проходят рекордное число заразившихся

Вместе с тем в мире в целом за последние девять лет все меньше людей умирали от ВИЧ, в итоге этот показатель сократился на треть. Так, если в 2010 году от ВИЧ умерли около 1,2 млн человек, то в 2017-м - 800 тысяч, а годом позже - 770 тысяч. В частности, в Южной Африки смертность от ВИЧ с 2010 года снизилась на 40%. На столько же в этом регионе сократилось и число случаев заражения этим заболеванием.

В общей сложности, по данным ООН, в мире насчитывается примерно 37,9 млн ВИЧ-инфицированных, большинство из них (20,6 млн) живут в странах Южной и Восточной Африки. При этом антиретровирусную терапию, по данным за 2018 год, получают рекордное число заразившихся - 23,3 млн человек.

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    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

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    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


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Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

В пятницу, 22 июля, в Дурбане завершается 21-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Сколько ВИЧ-инфицированных в России и мире и как их число изменилось за 20 лет - в инфографике DW. (22.07.2016)  

Ссылки в интернете

Доклад ООН о ВИЧ-инфецированных в мире

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Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"  

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