В Восточной Европе число ВИЧ-инфицированных выросло почти на треть

В 2018 году в Восточной Европе и Центральной Азии число ВИЧ-инфицированных выросло на 29 процентов, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), представленном во вторник, 16 июля. Согласно нему, в странах этих регионов, в том числе России и Украине, ВИЧ-инфекция диагностирована в общей сложности примерно у 1,7 млн человек.

Кроме того, в Восточной Европе с 2010 года число случаев смерти, обусловленных ВИЧ, выросло на 5%, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 9%. При этом в ближневосточных и североафриканских странах в 2018 году количество людей, живущих с ВИЧ, увеличилось на 10 процентов.

Терапию проходят рекордное число заразившихся

Вместе с тем в мире в целом за последние девять лет все меньше людей умирали от ВИЧ, в итоге этот показатель сократился на треть. Так, если в 2010 году от ВИЧ умерли около 1,2 млн человек, то в 2017-м - 800 тысяч, а годом позже - 770 тысяч. В частности, в Южной Африки смертность от ВИЧ с 2010 года снизилась на 40%. На столько же в этом регионе сократилось и число случаев заражения этим заболеванием.

В общей сложности, по данным ООН, в мире насчитывается примерно 37,9 млн ВИЧ-инфицированных, большинство из них (20,6 млн) живут в странах Южной и Восточной Африки. При этом антиретровирусную терапию, по данным за 2018 год, получают рекордное число заразившихся - 23,3 млн человек.

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