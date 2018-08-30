В Восточной Германии воссоздают древний монастырь (фото)

Обитель была основана в этом восточногерманском регионе в XIII веке и существовала до 1817 года, когда была секуляризована и распущена тогдашним прусским правительством. Сейчас, более чем через 100 лет, сюда вновь вернутся монахи. Как передает агентство dpa, церемония создания монастыря состоится в воскресенье, 2 сентября. На приглашение здешнего католического епископства восстановить этот монастырь по случаю 850-летия со дня его основания откликнулись монахи из Австрии. Новый приорат будет состоять вначале из восьми братьев-цистерцианцев. Предстоящее событие привлекло к себе особенное внимание, так как в Восточной Германии проживает намного меньше католиков, чем в других регионах страны. В Германии сейчас насчитывается 220 протестантских и почти 2100 католических обителей, включая филиалы и отделения.

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Достопримечательности Германии - I

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I ТОП-100 Национальный комитет Германии по туризму (DZT) опубликовал свой новый рейтинг немецких достопримечательностей 2016 года, составленный на основе опроса иностранных туристов. В нем приняло участие более 40 тысяч посетителей сайта www.germany.travel со всего мира. По сравнению с прошлым годом список обновился примерно на одну треть. Новые места в нашей галерее мы отметили звездочками (*).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I Дополнительная информация Прежде, чем перейти к рейтингу, отметим, что о многих достопримечательностях из списка мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике "По Германии". Ссылки на эти статьи и репортажи можно открыть, нажав на значок " + " (Еще по теме) справа под фотографиями. Поехали!

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 1. Миниатюрная страна чудес, Гамбург Первое место по результатам опроса заняла Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) в Гамбурге. В этом популярном музее, расположенном в квартале Шпайхерштадт, находится самый большой железнодорожный макет в мире. В прошлом году его посетили 1,25 миллиона человек. На фотографии изображен один из новых тематических разделов экспозиции - модель античного города Помпеи. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 2. Старый город и замок, Гейдельберг Над этим городом возвышаются самые фотогеничные руины Германии. Первое письменное упоминание Гейдельбергского замка (Heidelberger Schloss) датировано 1225 годом. Он существенно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке и остался лежать в руинах. Развалины замка и его история особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 3. Европа-парк, Руст В прошлом году он возглавлял рейтинг, а в этом переместился на третью строчку. Крупнейший в Германии парк развлечений - Европа-парк (Europa-Park) был открыт в 1975 году около баден-вюртембергского города Руст. Сейчас его посещает более четырех миллионов человек ежегодно. Среди них - много иностранцев, что объясняет позицию парка в верхней части списка.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 4. Замок Нойшванштайн, Фюссен Нойшванштайн (Neuschwanstein) - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 5. Старый город, Ротенбург-об-дер-Таубер Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около одиннадцати тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещает более трех миллионов туристов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 6. Боденское озеро Боденское озеро (Bodensee) находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау (Mainau), включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау (Reichenau), города Линдау (Lindau) и Констанц (Konstanz), а также замок Меерсбург (Meersburg).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 7. Резиденция курфюрстов, Мангейм Мангеймский дворец (Residenzschloss Mannheim) - барочная резиденция на Рейне, возведенная для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах. Образцом служил Версаль, а при строительстве тогдашний курфюрст приказал, чтобы его резиденция имела на одно окно больше. Он входит в число самых больших дворцовых комплексов Европы. Сейчас в его помещениях расположен городской университет. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 8. Ульмский собор Этот готический храм был заложен в немецком городе Ульме в 1377 году, однако его строительство неоднократно прерывалось и было завершено лишь в конце XIX века. Сейчас Ульмский собор (Ulmer Münster) является самой высокой церковью в мире. Высота его колокольни составляет почти 162 метра.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 9. Кафедральный собор, Кельн Его называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение этого храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. В 1996 году готический Кафедральный собор Кельна (Kölner Dom) включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 10. Достопримечательности Дрездена По плотности художественных и архитектурных памятников на квадратно-исторический километр Дрезден может соревноваться с любой из ведущих культурных столиц мира. В Старом городе (Altstadt) посетителей ожидают дворцово-парковый ансамбль Цвингер (Zwinger), церковь Фрауэнкирхе (Frauenkirche), Опера Земпера, сокровищница в Зеленых сводах и многие другие достопримечательности.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 11. Природные парки Шварцвальда Общая площадь обоих природных парков немецкого "Чернолесья" - Шварцвальда составляет около 7,45 тысяч квадратных километров. При этом Южный Шварцвальд (Naturpark Südschwarzwald) - самый большой такой парк в Германии. В регионе создана прекрасная инфраструктура для разных видов туризма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 12. Долина Мозеля От баварского пива - к мозельским винам. Именно с долины реки Мозель (Moseltal) началось распространение виноделия на территории нынешней Германии. Первые виноградники заложили еще древние римляне 2000 лет назад. Очень славятся здешние рислинги. Среди любителей активного отдыха популярностью пользуется многодневный маршрут, например, от Трира до Кобленца, где эта река впадает в Рейн.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 13. "Немецкая дорога романтики" Почти 400-километровый туристический маршрут "Немецкая дорога романтики" (Romantische Straße) является самым известным и старым в Германии. Начинается он в Вюрцбурге, а заканчивается на баварском курорте Фюссен. На этом маршруте также находятся небольшие живописные города в уютной долине Таубера, Аугсбург со знаменитым кварталом Фуггерай, а также замок Нойшванштайн.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 14. Старый город, собор и Мост лавочников, Эрфурт Эрфуртский собор (Erfurter Dom) - древний храм, заложенный в VIII веке. Вместе с находящейся рядом церковью Северикирхе (Severikirche) является главным архитектурным символом столицы нынешней Тюрингии. Широко известен также эрфуртский Мост лавочников (Krämerbrücke). Этот жилой мост через реку Гера построили в XIV веке. По обеим сторонам на нем расположены дома.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 15. Бранденбургские ворота, Берлин Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах в стиле классицизма. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Колесницу с богиней Победы установили в 1794 году. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти скульптуру в Париж, однако после победы над французами Квадригу вернули на место.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 16. Цугшпитце и Партнахкламм Гора Цугшпитце (Zugspitze), около которой расположен город Гармиш-Партенкирхен, является самой высокой точкой Германии. На вершину (2962 м) можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог - с немецкой или австрийской стороны, что делает около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом также находится горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) с протекающей по нему бурной рекой.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 17. Людвигсбургская резиденция Людвигсбургская резиденция (Residenzschloss Ludwigsburg) относится к числу самых больших дворцово-парковых ансамблей эпохи барокко в Германии. Она была построена для правителей Вюртембергского дома в 1704-1733 годах. В парке было заложено несколько садов. В середине прошлого века здесь открыли Сказочный сад (Märchengarten), который также стал туристической достопримечательностью.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 18. Монастырь Маульброн Монастырь Маульбронн (Maulbronn), расположенный в земле Баден-Вюртемберг, был основан в 1147 году. Из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, он сохранился наиболее лучшим образом. В 1993 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди учеников монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 19. Скала Лорелей на Среднем Рейне "Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены овеянной легендами скале Лорелей (Loreley). Согласно преданию, сидевшая на ней русалочка, одна из Дев Рейна, становилась причиной гибели кораблей - столь прекрасным и магическим было ее пение. В 2002 году часть рейнской долины, 65 километров от Бингена до Кобленца, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 20. Шпайхерштадт, Гамбург В 2015 году в Германии появился новый объект Всемирного наследия. Этот статус получили гамбургский Шпайхерштадт (Speicherstadt) - складской квартал, построенный для беспошлинной торговли в конце XIX - начале XX веков. В свое время он был самым большим в мире. С 2000 года здесь также находится Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) - крупнейший в мире железнодорожный макет.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 21. Парк дикой природы, Бад-Мергентхайм Этот филин живет в Парке дикой природы Бад-Мергентхайма (Wildpark Bad Mergentheim). Он был основан здесь в земле Баден-Вюртемберг по частной инициативе в 1974 году. Сейчас в парке можно увидеть представителей более семидесяти разных видов фауны европейских лесов. В частности, стаю, насчитывающую до тридцати волков. Она считается самой большой в Европе. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 22. Саксонская Швейцария Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz) находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещает около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью пользуются скалистый массив Бастай (Bastei), со смотровой площадки которого открывается вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн (Festung Königstein). (19)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 23. Зоопарк "Хеллабрунн", Мюнхен Зоопарк "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади в Европе. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 24. Остров Рюген Рюген (Rügen) - крупнейший по площади немецкий остров, один из самых популярных морских курортов Германии. Любителей природы здесь ожидает уникальное ландшафтное разнообразие, а также знаменитые Меловые скалы, воспетые в эпоху немецкого Романтизма. На Рюгене много старых кирпичных церквей, есть живописные замки, резиденции и репрезентативные здания в стилях историзма, классицизма, модерна.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 25. Берхтесгаден Регион Берхтесгаден (Berchtesgaden) на юге Баварии словно создан для альбомов с фотографиями идиллических ландшафтов. Одноименный национальный парк относится к числу самых старых в Альпах. Первый участок взяли под охрану в 1910 году. Среди достопримечательностей следует упомянуть горное подворье Кельштайнхаус (Kehlsteinhaus) и старейшую в Германии действующую соляную шахту (Salzbergwerk).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 26. Замок Эльц Замок Эльц (Burg Eltz) спрятался от мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок. Какой-то выдающейся роли в истории он не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 27. Ганзейский город Любек Любек (Lübeck) был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко, в частности, Голштинские ворота (Holstentor).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 28. Древнеримские памятники, Трир Трир (Trier) - старейший город Германии. Его заложили на Мозеле во времена правления Октавиана Августа в 16 году до нашей эры. В IV веке он даже был столицей Западной Римской империи. Об этом периоде напоминают многочисленные памятники: термы, амфитеатр, почерневшие от времени ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота во всем мире.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 29. Гарц и гора Брокен Брокен (Brocken) - самая высокая точка Гарца. На вершину этой горы, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк, пользующийся популярностью среди любителей походов и лыжного спорта. Он находится на территории двух земель - Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 30. Замок Кайзербург, Нюрнберг Заложенный еще при Фридрихе Барбароссе замок Кайзербург (Kaiserburg) более чем пять столетий являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. Особую роль в Священной Римской империи Нюрнберг начал играть еще в середине XI века. С 1050 по 1571 годы все императоры посещали этот город, иногда - проездом, иногда - останавливались на более длительное время.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 31. Остров Йюст Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Расположенный в Северном море немецкий остров, на котором запрещено движение автомобилей. Протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 32. Имперский собор, Шпайер История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В тени Шпайерского собора (Kaiserdom), как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году Шпайерский собор стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 33. Приключенческая деревня Карла Приключенческая деревня Карла (Karls Erlebnisdorf) - крестьянское хозяйство в Рёверсхагене под Ростоком, после воссоединения Германии превращенное в семейный парк развлечений и отдыха. Здесь можно собирать клубнику, кататься по кукурузному полю и найти себе еще много разных занятий. На фото - щука из здешнего аквариума. Филиалы деревни открыты еще в четырех местах, в частности, на Рюгене. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 34. Старый город, Гёрлиц Старый город в Гёрлице (Altstadt von Görlitz) - самом восточном городе Германии на границе с Польшей. Здесь насчитывается более 3500 памятников архитектуры пяти столетий - от поздней готики до барокко. Многие из них в последнее время были реставрированы.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 35. Шверинский замок Эта резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь работает земельный парламент - ландтаг Мекленбурга - Передней Померании. Шверинский замок (Schweriner Schloss) входит в число немецких кандидатов включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 36. Музей ГДР, Берлин Музей ГДР (DDR Museum) был открыт в Берлине в 2006 году и уже вскоре вошел в число самых популярных музеев немецкой столицы. Ежегодно здесь бывает более полумиллиона посетителей. В основной экспозиции представлено около тысячи экспонатов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 37. Замок Данкерн Он расположен недалеко от голландской границы в Нижней Саксонии. История замка на воде Данкерн (Schloss Dankern) насчитывает более 500 лет. Чтобы получать средства на содержание и ремонт этого памятника, его владельцы полвека назад приступили к созданию семейного центра с гостевыми домами и парком развлечений. Сейчас здесь ежегодно бывает около 225 тысяч посетителей.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 38. Старый город и собор, Бамберг "Франконский Рим", как его называли, расположен на семи холмах. На примере Бамберга (Bamberg) можно проследить историю развития городов, зародившихся в Раннем Средневековье. В число памятников Всемирного наследия здесь входят Старая ратуша и бывшее епископское подворье. В соборе находится Бамбергский всадник XIII века - одна из самых известных средневековых скульптур Германии.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 39. Берлинская стена Берлинская стена (Berliner Mauer) пала уже более четверти века назад. Сегодня о стене, разделившей город в 1961 году, в немецкой столице напоминают East Side Gallery - галерея под открытым небом, Checkpoint Charlie Museum - музей КПП Чекпойнт Чарли, Mauerpark - парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе, в также тематический пешеходный маршрут - Mauerweg.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 40. Музейный остров, Берлин Расположенный в центре Берлина, Музейный остров (Museumsinsel) в 1999 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его собраниях представлены произведения мирового искусства самых разных стран и эпох. Среди культурных памятников Германии по своей ценности он занимает первое место.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 41. Старый город и собор, Регенсбург Регенсбург (Regensburg) является лучшим в Германии примером отлично сохранившегося крупного немецкого города времен Средневековья. Его история насчитывает более 1800 лет. В 2006 году архитектурные памятники Старого города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место среди них занимает собор Святого Петра (Regensburger Dom), построенный в стиле французской готики.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 42. Дворец Сан-Суси, Потсдам Дворец Сан-Суси (Sanssouci) в Потсдаме под Берлином. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 43. Замок Морицбург Замок Морицбург (Moritzburg) находится под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки". Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 44. Озеро Кёнигсзе Баварское "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. В его окрестностях расположено несколько климатических курортов. Среди достопримечательностей особенной популярностью здесь пользуются барочный храм Святого Варфоломея (St. Bartholomä) и круговой пеший маршрут "Уголок художника" (Rundwanderweg Malerwinkel).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 45. Озеро Кимзе и дворец Херренкимзе "Баварским морем" называют в народе это озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в шестидесяти километрах от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из его островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе (Herrenchiemsee). Архитекторам было дано указание построить здесь резиденцию в честь его кумира - французского короля Людовика XIV.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 46. Имперский замок, Кохем Окруженный виноградниками, он возвышается над живописной долиной Мозеля и является главной достопримечательностью города Кохема. История этого Имперского замка (Reichsburg Cochem) насчитывает более тысячи лет. Он был разрушен в XVII веке во время Войны за Пфальцское наследство и восстановлен на частные средства во второй половине XIX столетия.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 47. Ваттовое море Прибрежное мелководье Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный природный ландшафт и уникальная среда обитания площадью более десяти тысяч квадратных километров. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО находится сразу в двух федеральных землях Германии - Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 48. Парк Вильгельмсхёэ, Кассель Парк Вильгельмсхёэ (Bergpark Wilhelmshöhe) в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков в Европе. Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты этой международной организации отметили его как выдающийся памятник эпохи европейского абсолютизма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 49. Фрайбургский собор "Самой красивой башней христианства" назвал когда-то его 116-метровую колокольню известный искусствовед Якоб Буркхардт. Это вошло в путеводители. Речь идет о башне Фрайбургского мюнстера (Freiburger Münster) - готического храма, построенного между 1200 и 1513 годами. В начале XIX века Фрайбург стал резиденцией епископа, а его главная церковь получила статус кафедрального собора.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 50. Дроссельгассе, Рюдесхайм Рюдесхайм (Rüdesheim) - уютный городок на десять тысяч жителей, в котором ежегодно бывает около трех миллионов туристов. По числу гостей на душу населения он занимает первое место в Германии. Приезжают сюда не только за рейнской романтикой, но и попробовать вина из Рейнгау. Здесь расположена улочка Дроссельгассе (Drosselgasse), знаменитая своими винными ресторанами и погребками. Автор: Максим Нелюбин





Достопримечательности Германии - II