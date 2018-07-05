В вопросах миграции Меркель и Орбан видят мир по-разному

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в вопросах миграции видят мир по-разному. Об этом глава венгерского правительства заявил в четверг, 5 июля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине.

Орбан отметил, что Венгрию сильно ранят обвинения Германии в отсутствии солидарности в вопросах урегулирования миграционного кризиса. "Солидарность заключается в том числе и в том, что венгерские пограничники разворачивают тысячи мигрантов, которые в противном случае направились бы в Германию", - цитирует главу венгерского правительства агентство Reuters.

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При этом Орбан подверг критике деятельность властей Греции, которые не регистрируют многих беженцев, оказавшихся на их территории. Орбан напомнил, что венгерские власти ранее неоднократно выступали в поддержку идеи создания центров по временному размещению беженцев за пределами Евросоюза, но этот план не мог быть реализован без поддержки Германии.

В свою очередь Ангела Меркель назвала встречу с венгерским премьером очень продуктивной. При этом она отметила, что Будапешт не чувствует своей ответственности за беженцев в рамках Дублинского соглашения, даже если речь идет о мигрантах, зарегистрированных в Венгрии. Федеральный канцлер напомнила о приверженности к гуманизму как об одном из базовых европейских принципов. В дебатах о путях разрешения миграционного кризиса нельзя забывать, "что речь идет о людях", подчеркнула Меркель.

Меркель пояснила, что значит "укреплять границу ЕС"

Федеральный канцлер и глава венгерского правительства подчеркнули единые взгляды на необходимость улучшить защиту внешней границы ЕС, а также желание совместно работать с целью предотвращения причин массовой миграции. При этом Меркель подчеркнула, что желание укреплять границы не означает стремление к "самоизоляции Европы". Наоборот, необходимо открывать пути для легальной миграции для работы и учебы в ЕС.

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