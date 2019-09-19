В Висмаре выходец из Ганы захватил ребенка в заложники и требует вид на жительство

В ведомстве по делам иностранцев Висмара африканец уже несколько часов удерживает в заложниках маленького ребенка и пытается предотвратить депортацию.
В Висмаре на северо-востоке Германии мужчина захватил в заложники маленького ребенка. Выходец из Ганы находится уже несколько часов в городском ведомстве по делам иностранцев и требует предоставления ему вида на жительство в ФРГ, используя ребенка в качестве средства давления, сообщил в четверг, 19 сентября, отдел полиции Висмара.
Согласно этим данным, ребенка обследовал врач, он находится в удовлетворительном состоянии. Мужчина не вооружен. Полицейские и врач уже несколько часов пытаются деэскалировать ситуацию и убедить его отдать ребенка. Каждый раз, когда кто-либо к нему приближается, он крепко прижимает малыша к груди, пишет газета Ostsee-Zeitung. Возраст ребенка не называется. По сведениям издания, речь идет о младенце.
СМИ также сообщают, что африканец является беженцем, ему грозит скорая депортация. Все сотрудники ведомства покинули здание, оно окружено полицией. Дальнейшие подробности неизвестны, полиция пообещала предоставить информацию после окончания операции.
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