В Венесуэле в офис Гуайдо пришли сотрудники службы госбезопасности

В Венесуэле сотрудники службы госбезопасности (СЕБИН) пришли в офис самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо в то время, когда тот находится в поездке по странам Европы. Силовики явились без ордера на обыск, сообщила вечером во вторник, 21 января, депутат парламента от оппозиции Дельса Солорсано. По ее словам, во время обыска в офисе никого не было, поэтому неизвестно, что там произошло. Ранее небоскреб, в котором находится офис Гуайдо, был окружен вооруженными бойцами СЕБИН в масках.

Турне по странам Европы

В конце минувшей недели Хуан Гуайдо, вопреки запрету на выезд из Венесуэлы, посетил соседнюю Колумбию, где встретился с президентом этой страны Иваном Дуке и госсекретарем США Майком Помпео. Затем он отправился в Европу, где 22 января проведет переговоры с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, после чего примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

Более 50 стран, в том числе США и Германия, официально признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Год назад председатель венесуэльского парламента в борьбе за власть с главой Венесуэлы Николасом Мадуро провозгласил себя президентом, но, несмотря на давление США и катастрофическую ситуацию в экономике, ему до сих пор не удается свергнуть Мадуро, которого поддерживают местные силовики, а также Китай, Россия и Куба.

В начале января силы, лояльные Мадуро, безуспешно пытались сместить Гуайдо с поста председателя парламента. После этого лидер оппозиции призвал к новым протестам против Мадуро.

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