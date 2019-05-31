 В Венгрии предъявлены обвинения капитану - участнику трагедии на Дунае | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2019

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Европа

В Венгрии предъявлены обвинения капитану - участнику трагедии на Дунае

После столкновения в Будапеште прогулочного катера с круизным лайнером более 20 туристов из Южной Кореи пропали без вести. В отношении капитана лайнера идет расследование о преступной халатности.

Спасатели на месте трагедии в Будапеште

Капитану круизного лайнера, который столкнулся с прогулочным катером на Дунае, предъявлены обвинения. Об этом представитель суда в Будапеште сообщил в субботу, 1 июня, не предоставив более подробную информацию.

Капитан судна, 64-летний гражданин Украины, был взят под стражу 30 мая. В его отношении ведется расследование о "преступной халатности" на общественном водном пространстве. Адвокат украинца заявил, что суд отклонил ходатайство об освобождении его подзащитного под залог.

Вечером 29 мая катер совершал прогулочный рейс по Дунаю. На борту находились 35 пассажиров - туристов из Южной Кореи. После столкновения с круизным лайнером неподалеку от здания парламента Венгрии катер опрокинулся и в течение нескольких секунд затонул.

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Поиск погибших продолжится на территории Сербии и Румынии

Семерых пассажиров удалось спасти сразу после трагического происшествия. В настоящий момент известно о семи погибших, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Из-за сильного течения спасателям пока не удалось добраться до затонувшего судна.

Поисковая операция пройдет также на территории Сербии и Румынии. Ранее три тела были обнаружены в нескольких километрах от места происшествия ниже по течению Дуная.

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