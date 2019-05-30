 В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2019

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Европа

В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае

Капитан круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в центре Будапешта, задержан. Число пропавших без вести выросло до 21 человека. Как минимум семь человек погибли.

Место столкновения прогулочного катера и круизного лайнера в Будапеште

Место столкновения прогулочного катера и круизного лайнера в Будапеште

Капитан судна, столкнувшегося с прогулочным катером в Будапеште, задержан в рамках следствия по делу о кораблекрушении. Об этом сообщает в пятницу, 31 мая, информагентство dpa со ссылкой на венгерскую полицию. Других подробностей расследования не приводится, уточняется лишь, что капитан судна - гражданин Украны. 

Контекст

Немецкий круизный лайнер "Астор" подвергся нападению пиратов в Оманском заливе. Пассажиры отделались испугом, так как фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" в последнюю минуту не допустил захвата судна. (05.12.2008)

Отключение высоковольтной линии на севере Германии с целью пропустить на реке Эмс крупный пассажирский лайнер могло стать одной из причин того, что несколько стран Европы остались без света. (05.11.2006)

Не менее семи человек погибли в результате крушения прогулочного катера, еще 12 числятся пропавшими без вести. Он опрокинулся после столкновения с другим судном на Дунае. (30.05.2019)

Катер совершал водную экскурсию по Дунаю. На борту находились 35 пассажиров - туристов из Южной Кореи - и два члена команды. После столкновения с круизным лайнером катер опрокинулся и быстро затонул.

Семерых пассажиров удалось спасти сразу после аварии, их доставили в больницы. На месте трагедии ожидается прибытие команды спасателей из Южной Кореи. Остается неизвестной судьба 21 человека, в том числе двух членов экипажа, сообщает агентство dpa.

Спасатели продолжают поиск пропавших, однако их работу затрудняют плохие погодные условия и сильное течение. По данным полиции, одно из тел было найдено на расстоянии нескольких километров от места происшествия ниже по течению реки.

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