 В Великобритании осуждены неонацисты, назвавшие ребенка в честь Гитлера | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2018

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Европа

В Великобритании осуждены неонацисты, назвавшие ребенка в честь Гитлера

Британская супружеская пара признана виновной в членстве в запрещенной правоэкстремистской группировке. В знак преклонения перед Гитлером эта пара назвала своего ребенка Адольфом.

Судебный молоток

В Великобритании супружеская пара, преклоняющаяся перед Адольфом Гитлером, признана виновной в членстве в запрещенной правоэкстремистской группировке "Национальное действие", сообщило агентство Reuters в понедельник, 12 ноября. 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудиа Пататас распространяли послания, славящие Гитлера, и позировали в одежде американской расистской организации "Ку-Клукс-Клан", говорится в постановлении суда в Бирмингеме.

Контекст

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Суд также принял во внимание тот факт, что своего ребенка супруги назвали в честь Гитлера Адольфом и фотографировали его вместе с флагом с нацистской свастикой.

Британская прокуратура выразила обеспокоенность тем, что "Национальное действие", несмотря на запрет, продолжает работу в подполье, поддерживая контакты между членами и организуя их встречи с помощью зашифрованных сообщений в мессенджерах. В полиции также отметили, что члены "Национального движения" не только "предаются расистским фантазиям, но и представляют собой опасную, хорошо структурированную организацию; они распространяли неонацистскую идеологию, чтобы спровоцировать расовую войну в Соединенном Королевстве".

"Национальное действие" - первое в Британии правоэкстремистское движение, которое было запрещено за многие десятилетия. В то время как в других странах Европы правоэкстремистские группировки усиливались, в Великобритании они оставались маргинальным явлением.

Смотрите также:

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

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    Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Черные комнаты" Карла Хофера

    Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)

    Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    Автопортрет Карла Хофера (1935)

    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Голова" Ханса Ульмана (1935)

    Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.

    Автор: Элла Володина


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Вот некоторые работы художников-авангардистов, изъятые нацистами из собраний немецких музеев и частных коллекций как "дегенеративное искусство". (29.12.2015)  

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Немцам стыдно: в Германии возмущены словами главы АдГ о Гитлере (05.06.2018)  

"Майн кампф": кто в Германии покупает сочинение Гитлера?  

"Бункер Гитлера" открылся в Берлине для туристов  

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