 В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует Партия ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует Партия "Брекзита"

Согласно первым подсчетам голосов, партия инициатора "Брекзита" Найджела Фаража явно лидирует, набирая 31,5 процента. Консерваторы объявившей об отставке Мэй лишь пятые с 7,5 процента.

Найджел Фараж в Европарламенте (фото из архива)

Найджел Фараж в Европарламенте (фото из архива)

Основанная в начале 2019 года Партия "Брекзита" лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании. Партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из ЕС Найджел Фараж, набирает 31,5 процента голосов, свидетельствуют данные после подсчета десятой доли бюллетеней, обнародованные вечером в воскресенье, 26 мая.

Контекст

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В интервью DW британский эксперт из Chatham House Джеймс Никси прокомментировал возможную санкционную политику Лондона после "Брекзита". (18.04.2019)

На второе место претендуют проевропейские "Либеральные демократы" с 20 процентами. Две традиционно крупнейшие партии страны - Лейбористская и Консервативная - несут значительные потери. Лейбористы набирают 16,5 процента. А Консервативная партия, с поста руководителя которой на днях ушла пока еще действующий премьер-министр Тереза Мэй, занимает лишь пятое место с 7,5 процентами, пропустив вперед еще "зеленых" (11,6%)

Примечательно, что на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году в Великобритании первое место досталось также партии, возглавляемой Фаражем. Тогда это была UKIP, получившая 27 процентов.

У Великобритании 73 евродепутата из 751

Изначально Великобритания должна была выйти из состава ЕС 31 марта 2019 года. Но из-за того, что британские парламентарии отклонили достигнутое с Брюсселем соглашение, Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. В связи с этим страна все же приняла участие в нынешних выборах в Европарламент. В Соединенном Королевстве голосование прошло 23 мая. Страну в парламенте ЕС представляют 73 депутата. Всего в Европарламенте нового созыва будет работать 751 депутат.

По информации официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой большой за последние 20 лет. Согласно предварительным сведениям, она составила 51-52 процента в 28 странах-членах ЕС.

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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