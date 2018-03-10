 В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Вашингтоне впервые за 27 лет прошел крупный военный парад

Дональд Трамп выступил с трибуны в историческом центре Вашингтона с обращением к нации. Критики озабочены демонстрацией военной мощи в День независимости США.

Военный парад в Вашингтоне несколько омрачил дождь

Военный парад в Вашингтоне несколько омрачил дождь

Дональд Трамп стал первым за почти 70 лет американским президентом, который в День независимости США, 4 июля, выступил с обращением к нации в историческом центре Вашингтона.

Трамп держал речь с трибуны, установленной в пешеходной зоне National Mall, пролегающей от здания Капитолия до мемориала Аврааму Линкольну. Его выступление было приурочено к военному параду с участием ВВС США, авиационной группы "Голубые ангелы" и боевых танков M1 Abrams.

"Я буду говорить от лица нашей великой страны!" - написал президент в микроблоге Twitter незадолго до начала торжеств.

Ранее он не раз с одобрением отзывался о военном смотре в честь Дня взятия Бастилии, на котором он присутствовал в Париже 14 июля 2017 года.

Нынешний показ военной техники стал первым за 27 лет крупным военным парадом в центре Вашингтона.

Надуть "Трампа"

Контекст

Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, и было бы наивно полагать, что у него нет шансов на победу, считает Нэнси Айзенсон. (19.06.2019)

На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт. (29.06.2019)

Критики инициативы недовольны тем, что Трамп, как они считают, попытался политизировать национальный праздник. Перед парадом Муриэль Баузер, избранная в 2014 году мэром Вашингтона от Демократической партии, выразила обеспокоенность тем, что празднование Дня независимости в этом году ознаменуется демонстрацией "военной мощи" США.

Протестующие, не воодушевленные инициативой главы Белого дома, надули большой воздушный шар, изображающий Трампа в виде разгневанного младенца в подгузниках.

Другая группа демонстрантов развернула неподалеку от молла транспарант с надписью: "Трамп - предатель".

Из-за дождя многие пришли на праздник в плащах, пончо и накидках, а также закрыли детские коляски пластиковыми чехлами. Непосредственно перед трибуной был установлен прозрачный экран, который защищал президента от брызг.

Как передало агентство AP со ссылкой на помощников Трампа, в ходе подготовки их особо беспокоило возможное наличие пустых мест на трибуне. Поэтому организаторы мероприятия незадолго до его начала начали активно распространять билеты. От имени Республиканской партии в соцсетях также массово публиковались призывы приходить на смотр.

Обычно празднование 4 июля в Вашингтоне сопровождается историческим карнавальным шествием, многие участники которого одеты в форму солдат периода американской Войны за независимость. Объемы трат на нынешний смотр "Приветствие - Америке" не разглашаются.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:55

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Надувной" Трамп и протесты: как проходит визит президента США в Лондон  

Трамп разбушевался. Нечисть вокруг Зеленского. Екатеринбург: Сквер vs Храм - "Заповедник", выпуск 76,  

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки"  

Также по теме

Italien Naval Air Station Sigonella Trump Truppenbesuch

Военный парад в Вашингтоне пройдет без танков 10.03.2018

Во время военного парада в столице США танки задействованы не будут, чтобы не портить уличное покрытие. Акцент парада, вероятно, будет сделан на американской военной истории.

Trump auf dem Weg nach Bedminster, NJ

Трамп отменил военный парад в Вашингтоне из-за стоимости 17.08.2018

Президент США из-за "абсурдно высокой цены" отменил проведение военного парада по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Трамп обвинил в алчности власти Вашингтона.

Frankreich Nationalfeiertag in Paris | Trump & Macron

Трамп поручил Пентагону подготовить военный парад 07.02.2018

Масштабный военный парад может пройти в Вашингтоне в День независимости США 4 июля 2018 года. По желанию президента, за образец возьмут парад во Франции на День взятия Бастилии.

Реклама

Самые читаемые

Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день  

Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17  

Журналистку Светлану Прокопьеву внесли в перечень террористов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно