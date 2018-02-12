В Бурятии при посадке самолета Ан-24 погибли два человека

В Бурятии утром в четверг, 27 июня, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, в результате чего погибли два человека. "Сегодня Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск, совершая посадку в Нижнеангарске, выкатился за территорию летного поля, после чего загорелся. По предварительной информации, погибли два члена экипажа", - сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Бурятии.

В момент инцидента на борту самолета авиакомпании "Ангара" находились 47 человек, в том числе один ребенок. Погибли командир экипажа и бортмеханик. Семь человек получили травмы средней тяжести.

Жесткая посадка

По предварительной информации, проблемы начались вскоре после вылета самолета из Нижнеангарска: отказал один из двигателей, и экипаж решил вернуться в аэропорт. Из-за отказа двигателя самолет совершил жесткую посадку с "разнотягом", без реверса, съехал с посадочной полосы при пробеге и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей по неосторожности.

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