 В бундестаге представили план независимости Германии при пандемиях | Новости из Германии о Германии | DW | 12.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В бундестаге представили план независимости Германии при пандемиях

Фракция ХДС/ХСС в бундестаге предлагает выпускать в ЕС значимые лекарства, защитную одежду и создать резервы медперсонала для ситуаций, подобных пандемии COVID-19.

Тесты на коронавирус и респиратор класса защиты FFP2

Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в бундестаге подготовила план по снижению зависимости ФРГ и ЕС от мировых рынков в случае возможных пандемий в будущем. Пандемия COVID-19 показывает, что мировая торговля не должна приводить к зависимости, приводит издание Bild am Sonntag выдержки из плана из пяти пунктов в воскресенье, 12 апреля.

Германия и Европа должны быть способны в случае кризиса защитить своих граждан и экономику собственными силами, заявил первый заместитель лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александр Добриндт (Alexander Dobrindt). 

Защитить фирмы от поглощений

В частности, план предлагает выпускать в Европе важные лекарства, защитную одежду и медицинские приборы, а также создать в больницах резервы медперсонала и коек в отделениях интенсивной терапии для чрезвычайных случаев. Среди иных предложений - разработка цифровой инфраструктуры, позволяющей работать удаленно без передачи данных за границу, а также введение во внешнеэкономическое право норм, защищающих немецкие компании от поглощений в случае кризисов. Правительство должно изучать каждую попытку иностранного лица приобрести в немецкой фирме долю более чем в 10 процентов, считают во фракции.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник в Европу в январе. Испания по состоянию на 12 апреля занимает первое место в Евросоюзе по степени распространения вируса (более 163 000 инфицированных), а Италия - по числу летальных исходов (свыше 19 000 смертей). В Германии вирус обнаружен у более 115 000 человек, свыше 2500 больных скончались.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

    Где в Германии шьют защитные маски

    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 01:52

Как страны ЕС планируют облегчать ограничительные меры

Контекст

Как в Германии лечат больных коронавирусом из Италии

Шестерых пациентов в тяжелом состоянии доставили из Бергамо в аэропорт Кельн-Бонн в субботу, 28 марта. О том, как проходит их лечение в Университетских клиниках Кельна и Бонна, - в репортаже DW. (04.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В ФРГ могут ввести обязательное ношение масок - где их взять?  

Коронавирус: миллионам жителей Индии грозит голод  

Также по теме

Coronavirus in Deutschland Mann mit Mundschutz

Германия и РФ запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса 04.03.2020

Кризисный штаб в правительстве ФРГ сообщил о временном запрете на экспорт медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. В тот же день похожее постановление опубликовано в РФ.

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs

Число погибших от коронавируса превысило отметку 2800 человек 27.02.2020

В Европе усиливают меры по сдерживанию коронавируса, в Германии скупают медицинские маски. Всего в мире заражены более 82 тысяч человек. Общее число погибших превысило отметку 2800 человек.

Реклама

Самые читаемые

Спецслужбы ФРГ зафиксировали усиление пропаганды КНР на фоне пандемии  

Глава Еврокомиссии предостерегает Венгрию от злоупотребления ЧС  

Хроника пандемии: В Страстную неделю богослужения в Москве будут проходить без прихожан  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно