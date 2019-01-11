 В бундестаге возмущены угрозами посла США в ФРГ из-за ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.01.2019

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Германия

В бундестаге возмущены угрозами посла США в ФРГ из-за "Северного потока - 2"

Немецкие депутаты раскритиковали попытку давления Ричарда Гренелла на компании, занятые в проекте газопровода "Северный поток - 2".

Купол бундестага

Депутаты бундестага раскритиковали попытку давления посла США в ФРГ Ричарда Гренелла на немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". "Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях", - заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в воскресенье, 13 января.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. В то же время Хардт признал, что вопрос энергетической безопасности ЕС и его партнеров "нуждается в обсуждении, даже независимо от "Северного потока - 2". "Но эти дебаты будут вестись без давления извне", - отметил депутат.

Зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер (Ralf Stegner) отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: "Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. - Ред.) в Германии прошло?"

Контекст

Что ждет МИД ФРГ в 2019 году? Назревающий кризис еврозоны, а также ситуация в Украине и Сирии станут основными внешнеполитическими вопросами, которыми должен будет заняться Берлин. (27.12.2018)

Сохранение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины будет удерживать Кремль от новых агрессивных шагов против Киева, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (21.12.2018)

Дискуссию в ФРГ о возможном отказе от строительства "Северного потока-2" не стоит воспринимать всерьез. В реализации проекта заинтересованы слишком многие, считают немецкие эксперты. (17.12.2018)

В свою очередь, зампред фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази (Fabio De Masi) призвал вызвать Ричарда Гренелла в МИД Германии. "Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ", - возмутился депутат. По его мнению, "экстерриториальные санкции" против немецких компаний противоречат международному праву.

Электронные письма Гренелла

Ранее в тот же день МИД Германии раскритиковал действия Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим традициям.

13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода "Северного потока - 2", по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как "ясное послание американской политики".

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    Автор: Андрей Гурков


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