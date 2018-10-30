 В бундесвер поставляют бракованную военную технику | Новости из Германии о Германии | DW | 31.10.2018

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Германия

В бундесвер поставляют бракованную военную технику

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию с новой военной техникой в германской армии. Из 97 новых единиц крупногабаритной техники, поставленной в бундесвер в 2017 году, к эксплуатации пригодны лишь 38.

БМП Puma

БМП Puma

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию в германской армии даже с абсолютно новыми танками, самолетами и вертолетами. Из 97 единиц крупногабаритной техники, поставленной бундесверу в 2017 году, пригодны к эксплуатации лишь 38, сообщило в среду, 31 октября, агентство dpa со ссылкой на ответ парламентского статс-секретаря при министре обороны Петера Таубера (Peter Tauber) на официальный запрос депутата от Левой партии Маттиаса Хёна (Matthias Höhn).

Эти данные означают, что в бундесвере в настоящее время пригодны к использованию лишь 39 процентов новой крупногабаритной техники при заявленной цели в 70 процентов. Особое беспокойство у оборонного ведомства вызывает ситуация с транспортными самолетами А400 и боевыми машинами пехоты Puma. Качество поставляемой техники "продолжает оставлять желать лучшего", признал Таубер.

Контекст

Вскоре после сообщений о неисправных танках, вертолетах и подводных лодках стало известно о том, что солдатам бундесвера для участия в миссии НАТО не хватает бронежилетов, палаток и зимней одежды. (19.02.2018)

Несмотря на серьезные трудности, у армии ФРГ есть потенциал для участия еще и в миссии "голубых касок" в Донбассе. DW - о ежегодном отчете уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера. (20.02.2018)

У военно-транспортного самолета Airbus A400M очень плохой имидж. Несправедливо, считают в немецких ВВС. Корреспондент DW побывала на базе бундесвера, где базируются новые самолеты. (26.04.2018)

Мрачная картина

Согласно представленным данным, из 71 БМП Puma, полученной бундесвером в 2017 году, боеспособны лишь 27, из восьми самолетов А400 - лишь половина. Не лучше обстоят дела и с боевыми вертолетами Tiger: из семи новых вертолетов непригодны пять. Из четырех новых истребителей Eurofighter боеспособен лишь один.

Боеспособность поставляемой новой крупногабаритной техники все еще значительно отстает от среднего уровня всех почти 5000 экземпляров 53 основных боевых систем, уже находящихся в распоряжении бундесвера. По данным последнего техосмотра, проведенного в феврале 2018 года, к использованию пригодно значительно больше половины всей техники.

Депутат Левой партии Маттиас Хён назвал неприемлемой ситуацию, при которой "у поставщиков принимается и оплачивается продукция, которая даже не функционирует".

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    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

 

 

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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