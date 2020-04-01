В бундесвере назвали слабости ФРГ на фоне пандемии COVID-19

В Германии пандемия коронавируса будет иметь серьезные последствия для политики безопасности и пополнения стратегически важных ресурсов. Такой вывод озвучили в субботу, 4 апреля, эксперты аналитического центра бундесвера GIDS.

Несмотря на благоприятные экономические и политические условия в стране, кризис, вызванный распространением коорнавируса SARS-CoV-2, все явственнее обнажает нехватку основных ресурсов на уровне муниципалитетов и федеральных земель, хотя наличие этих ресурсов предписывается законом, а также нехватку стратегического резерва в области персонала, материалов и инфраструктуры на федеральном уровне, говорится в докладе GIDS.

По данным авторов доклада, проблемы с бесперебойными поставками жизненно важных товаров, таких как медикаментов и защитного оборудования, показали, насколько Германия зависима от глобальных цепочек поставщиков - "и это даже касается продукции, наличие которой не должно было бы стать проблемой для промышленного государства, которым восхищаются по всему миру".

Диверсификация поставок как гарантия автономности

Чтобы гарантировать Германии автономность в будущем, эксперты рекомендуют диверсифицировать поставщиков и создать запасы ресурсов. "Необходимо заблаговременно распознавать определенные ресурсы, значение которых проявляется лишь при наступлении кризиса, и централизованно управлять ими", - говорится далее в документе.

По данным экспертов, бундесвер сталкивается с проблемой недостатка персонала с тех пор, как в Германии была отменена военная служба по призыву. Этот же фактор повлиял и на сокращение персонала гражданских благотворительных организаций, с которыми на протяжении десятилетий сотрудничали те, кто проходил гражданскую службу.

Борьба за государственные ресурсы

При этом авторы доклада прогнозируют, что в будущем обострится борьба за государственные ресурсы, в которой примут участие граждане и организации. "Поскольку понятие "безопасность" для большинства людей сейчас и в обозримом будущем будет связано практически только с безопасностью в социальной и экономической сфере, а также в области здравоохранения, все аспекты военной безопасности Германии и Европы, вероятно, отойдут на второй план - а это было бы фатальной ошибкой", - предупреждают эксперты.

При этом в бундесвере ожидают, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, может привести к ослаблению напряженности в мировой политике. "Вероятно, Кремль надеется снизить напряженность отношений с НАТО, возможно даже построив "мостик", который приведет к ослаблению санкций", - считают эксперты.

С другой стороны, пандемия коронавируса может привести к повышенной угрозе возникновения насилия в тех регионах, где находятся большие группы беженцев, полагают аналитики. Подводя итог доклада, они предупреждают, что последствия пандемии для беднейших регионов мира также нельзя недооценивать.

Аналитический центр бундесвера создан на базе Командно-штабной академии бундесвера и университета бундесвера имени Гельмута Шмидта в Гамбурге.

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