 В Брюсселе 10 тысяч человек выступили против насилия над женщинами | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2019

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Европа

В Брюсселе 10 тысяч человек выступили против насилия над женщинами

Протестный марш приурочен к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин. В Бельгии с 2017 года были убиты мужьями или партнерами 98 женщин.

Демонстрация в защиту прав женщин в Брюсселе, 24 ноября 2019 года

Демонстрация в защиту прав женщин в Брюсселе, 24 ноября 2019 года

В Брюсселе в воскресенье, 24 ноября, прошла крупная акция протеста против насилия в отношении женщин. По данным полиции, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. Демонстранты прошли маршем до Дворца правосудия, где устроили митинг. рядом Манифестанты выставиди на мостовой пары женской обуви, выкрашенной в красный цвет, которые символизировали женщин - жертв домашнего насилия.

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Акцию организовало правозащитное движение Mirabal, объединяющее ряд организаций, выступающих против насилия в отношении женщин. По ее данным, в Бельгии с 2017 года были убиты мужьями или партнерами 98 женщин. В этом году число таких жертв уже составило 22.

Накануне акции в защиту прав женщин прошли также во Франции и Италии, в них приняли участие в общей сложности десятки тысяч человек. Протесты приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

Смотрите также:

  • Картина с лицом женщины

    Художники выступили против насилия

    Борьба за жизнь

    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Холодное оружие

    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Сто тысяч в год

    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Знакомые преступники

    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

  • Нож

    Художники выступили против насилия

    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

  • Выставка, приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин

    Художники выступили против насилия

    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 25:46

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе

Контекст

Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Татуировки для женщин: тату-мастер прячет шрамы на телах жертв насилия. Европа в Фокусе  

Хештег #MeToo против сексуального насилия  

Издевательства над женщинами в Турции и протест хеви-метал в Польше - "Европа в фокусе"  

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