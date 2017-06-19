 В Британии четверо шриланкийцев задержаны по подозрению в терроризме | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2019

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Европа

В Британии четверо шриланкийцев задержаны по подозрению в терроризме

В аэропорту Лутон неподалеку от Лондона полиция задержала четверых мужчин, подозреваемых в принадлежности к экстремистской организации. Обвинения гражданам Шри-Ланки еще не предъявлены, следствие продолжается.

Британские полицейские в аэропорту

Британские полицейские в аэропорту

Сотрудники контртеррористического отдела британской полиции арестовали четверых граждан Шри-Ланки по подозрению в принадлежности к запрещенной экстремистской организации. Как указывается в пресс-релизе, распространенном вечером в пятницу, 12 апреля, они подозреваются в нарушении антитеррористического законодательства.

Контекст

Теракт в Лондоне пришелся на годовщину кровавых атак в Брюсселе. Повторение ужасных событий говорит о том, что террор будет оставаться частью нашей жизни, считает Барбара Везель. (23.03.2017)

Одни немецкие СМИ пишут, что Магомед-Али С. - выходец из Чечни, другие - из Дагестана. DW - с подробностями о гражданине России, арестованном в Берлине по подозрению в подготовке теракта. (23.08.2018)

По данным правоохранительных органов, четверо мужчин прибыли в аэропорт Лутон международным рейсом вечером в среду, 10 апреля. На следующий день они были задержаны, а позднее арестованы.

Обвинения подозреваемым пока не предъявлены, их допрашивают в полицейском участке в Бедфордшире к северо-востоку от Лондона.

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