В Бристоле участники антирасистских протестов сбросили в воду памятник

Тысячи человек в очередной раз вышли на улицы европейских городов в воскресенье, 7 июня, чтобы выразить протест против расизма и полицейского насилия. Несмотря на то, что большинство выступлений носило мирных характер, без инцидентов обошлось не везде.

Так, в британском Бристоле участники акции демонтировали статую связанного с историей города политика и предпринимателя XVII века Эдварда Колстона и сбросили ее в бухту. Протестующие припомнили, что он был еще и работорговцем. Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, перед тем как сломать паматник протестующие сдавили своими коленями шею скульптуры - напоминая о том, как погиб афроамериканец Джордж Флойд, после смерти которого по всему миру начались массовые протесты под лозунгом "Black Lives Matter". Во время задержания Флойда один из полицейских почти 9 минут сдавливал коленом его шею, хотя задержанный просил о помощи и говорил, что не может дышать.

Досталось и Черчиллю

Тем временем в Лондоне участники антирасистской демонстрации осквернили памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули фамилию Черчилля на табличке и оставили там вместо этого надпись "был расистом", сообщает информагентство AFP. При этом они приклеили к табличке символику акции "Black Lives Matter".

Беспорядки во время антирасистских протестов в Лондоне

Протестующие, собравшиеся у парламента Великобритании, начали закидывать сотрудников полиции различными предметами, так что обычных полицейских, следивших там за порядком, были вынуждены заменить сотрудники специального подразделения полиции по борьбе с беспорядками.

Мирный характер утратили и выступления активистов у посольства США, и у резиденции премьер-министра на Даунинг Стрит. Комментируя ситуацию, мэр Лондона Садик Хан назвал проявления насилия "просто недопустимыми" и призвал участников демонстраций соблюдать порядок и социальную дистанцию. Однако его требованиям вняли не все. Как отмечает агентство AFP, в результате беспорядков в центральной части Лондона 7 июня пострадали 14 сотрудников полиции. 12 человек были задержаны.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в Twitter, что принявшие в них участие демонстранты "поддались соблазну бандитизма - и предали цель, ради которой они вышли на улицы". Ответственные за беспорядки понесут наказание, добавил Джонсон.

В мирной антирасистской демонстрации в Лондоне, состоявшейся до начала беспорядков, приняли участие десятки тысяч человек.

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