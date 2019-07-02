В Бресте судят противников аккумуляторного завода

Акции протеста в Бресте продолжаются уже более двух лет, а новый виток противостояния связан с выдачей аккумуляторному заводу положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Суд Ленинского района Бреста в понедельник, 11 мая, приступил к рассмотрению административных дел почти десятка активистов протестного движения против строительства в городе аккумуляторного завода. При этом о точном количестве задержанных судить трудно. В частности, в суд не доставили правозащитников Владимира Величкина и Романа Кисляка, наблюдавших накануне за акцией протеста: их местонахождение неизвестно.
Судебный конвейер
Всем задержанным из числа тех, кто не согласен с появлением аккумуляторного завода около Бреста, предъявлено обвинение по статье 23.34 Кодекса о административных правонарушениях: речь идет о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Одного из активистов - Юрия Калько - доставили в суд из изолятора временного содержания с перебинтованной рукой. Сам он рассказал, что во время задержания ему поломали пальцы. В результате Калько оштрафовали не только за участие в несанкционированной акции, но и за неповиновение сотрудникам милиции на общую сумму 1080 белорусских рублей (более 400 евро).
Еще один активист Денис Малышенко получил штраф в размере 810 белорусских рублей (более 300 евро), однако сразу после суда его увезли в милицию составлять новый протокол.
В отношении некоторых противников завода, заявивших ходатайство о привлечении адвоката, суды перенесены на 12 мая. Но на выходе из здания активисты снова были задержаны сотрудниками милиция и отправлены обратно в изолятор.
Кроме того, утром 11 мая состоялся суд над известным брестским блогером Сергеем Петрухиным. Ему также вменили в вину участие в несанкционированной акции 19 апреля, когда он вел для интернета видеотрансляцию очередной встречи противников завода.
Воскресный протест на площади
Подобные встречи на центральной площади Бреста под предлогом "кормления глубей" начались в феврале 2018 года. Именно тогда группа неравнодушных жителей решила высказать свое негативное отношение к проекту компании "АйПауэр", касающемуся строительства завода аккумуляторных батарей недалеко от Бреста.
С тех пор протестные акции проходят каждое воскресенье в полдень и в разное время собирали от нескольких десяток да двух-трех тысяч человек. В период пандемии встречи противников завода не прекращались, но люди приходят на площадь в масках и стараются соблюдать меры социального дистанцирования.
Хотя сотрудники милиции постоянно предупреждают собравшихся на площади о недопустимости проведения несанкционированных мероприятий, в нынешнем году обходилось без задержаний. Ситуация обострилась в апреле, когда стало известно, что компания "АйПауэр" получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, что позволяет готовиться к вводу в эксплуатацию уже построенного аккумуляторного завода.
Эта новость мобилизовала противников завода, которые стали более массово выходить на площадь и даже провели стихийный митинг. По всей видимости, многочисленность последних воскресных акций и стала причиной для жесткой реакции со стороны правоохранительных структур.
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