 В Бресте судят противников аккумуляторного завода | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

В Бресте судят противников аккумуляторного завода

Акции протеста в Бресте продолжаются уже более двух лет, а новый виток противостояния связан с выдачей аккумуляторному заводу положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Аккумуляторный завод в Бресте

Аккумуляторный завод в Бресте

Суд Ленинского района Бреста в понедельник, 11 мая, приступил к рассмотрению административных дел почти десятка активистов протестного движения против строительства в городе аккумуляторного завода. При этом о точном количестве задержанных судить трудно. В частности, в суд не доставили правозащитников Владимира Величкина и Романа Кисляка, наблюдавших накануне за акцией протеста: их местонахождение неизвестно.

Судебный конвейер

Всем задержанным из числа тех, кто не согласен с появлением аккумуляторного завода около Бреста, предъявлено обвинение по статье 23.34 Кодекса о административных правонарушениях: речь идет о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Одного из активистов - Юрия Калько - доставили в суд из изолятора временного содержания с перебинтованной рукой. Сам он рассказал, что во время задержания ему поломали пальцы. В результате Калько оштрафовали не только за участие в несанкционированной акции, но и за неповиновение сотрудникам милиции на общую сумму 1080 белорусских рублей (более 400 евро).

Еще один активист Денис Малышенко получил штраф в размере 810 белорусских рублей (более 300 евро), однако сразу после суда его увезли в милицию составлять новый протокол.

В отношении некоторых противников завода, заявивших ходатайство о привлечении адвоката, суды перенесены на 12 мая. Но на выходе из здания активисты снова были задержаны сотрудниками милиция и отправлены обратно в изолятор.

Кроме того, утром 11 мая состоялся суд над известным брестским блогером Сергеем Петрухиным. Ему также вменили в вину участие в несанкционированной акции 19 апреля, когда он вел для интернета видеотрансляцию очередной встречи противников завода.

Воскресный протест на площади

Подобные встречи на центральной площади Бреста под предлогом "кормления глубей" начались в феврале 2018 года. Именно тогда группа неравнодушных жителей решила высказать свое негативное отношение к проекту компании "АйПауэр", касающемуся строительства завода аккумуляторных батарей недалеко от Бреста.

С тех пор протестные акции проходят каждое воскресенье в полдень и в разное время собирали от нескольких десяток да двух-трех тысяч человек. В период пандемии встречи противников завода не прекращались, но люди приходят на площадь в масках и стараются соблюдать меры социального дистанцирования.

Хотя сотрудники милиции постоянно предупреждают собравшихся на площади о недопустимости проведения несанкционированных мероприятий, в нынешнем году обходилось без задержаний. Ситуация обострилась в апреле, когда стало известно, что компания "АйПауэр" получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, что позволяет готовиться к вводу в эксплуатацию уже построенного аккумуляторного завода.

Эта новость мобилизовала противников завода, которые стали более массово выходить на площадь и даже провели стихийный митинг. По всей видимости, многочисленность последних воскресных акций и стала причиной для жесткой реакции со стороны правоохранительных структур.

Смотрите также

Смотреть видео 03:14

Протесты в Беларуси: жители Бреста выступают против открытия аккумуляторного завода

  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


 

 

Контекст

Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода

Брестские власти решили приостановить строительство аккумуляторного завода, против которого уже полтора года протестуют горожане. Впрочем, по мнению активистов, это решение еще не означает удовлетворения их требований. (14.06.2019)  

Суд в Бресте оштрафовал блогера "за клевету и оскорбление милиционеров"

Известный белорусский блогер Сергей Петрухин наказан на сумму более чем 7000 евро. Суд в Бресте признал его виновным в клевете и оскорблении сотрудников милиции. (18.04.2019)  

Генпрокуратура Беларуси проверяет строительство аккумуляторного завода в Бресте

В Беларуси ряд управленцев задержаны в рамках проверки дела о строительстве аккумуляторного завода в Бресте. Активисты опасаются, что завод загрязнит воздух и почву из-за выборосов свинца. (02.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Беларуси: власти скрывают информацию? (03.04.2020)  

Беларусь: субботник во время коронавируса (24.04.2020)  

Также по теме

Weißrussland Bau eines Batteriewerks in Brest

Генпрокуратура Беларуси проверяет строительство аккумуляторного завода в Бресте 02.07.2019

В Беларуси ряд управленцев задержаны в рамках проверки дела о строительстве аккумуляторного завода в Бресте. Активисты опасаются, что завод загрязнит воздух и почву из-за выборосов свинца.

Weißrussland Bau eines Batteriewerks in Brest

Власти Бреста после протестов приостановили строительство аккумуляторного завода 14.06.2019

Брестские власти решили приостановить строительство аккумуляторного завода, против которого уже полтора года протестуют горожане. Впрочем, по мнению активистов, это решение еще не означает удовлетворения их требований.

Weißrussland Protestaktionen gegen den Bau des Werkes für Autobatterien

Что принес год протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте? 14.01.2019

Жители Бреста и окрестных деревень уже год добиваются отказа от строительства аккумуляторного завода, опасаясь негативных последствий для экологии. Чего им удалось достичь - в репортаже DW.

Реклама

Самые читаемые

Посольство США ответило на критику Москвы о победе над нацизмом  

В Нью-Йорке у десятков детей зафиксирован опасный воспалительный синдром  

Хроника пандемии: в Германии выздоровели уже около 146 тысяч человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно