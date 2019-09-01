В Бранденбурге дан зеленый свет новой правящей коалиции

В немецкой федеральной земле Бранденбург дан зеленый свет новой правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и партии "Союз 90"/"зеленые". Решение о ее создании поддержали 90,8% или 1007 членов бранденбургского отделения "зеленых", сообщается на его страницах в соцсетях в понедельник, 18 ноября. В голосовании приняли участие почти 59% от общего числа имеющих право голоса членов партии.

Ранее коалицию, получившую название "Кения" из-за сходства партийных цветов ее участников с флагом этой африканской страны, поддержали также бранденбургские социал-демократы и консерваторы.

"Зеленые" также одобрили и две кандидатуры на министерские посты. Ожидается, что Урсула Нонненмахер (Ursula Nonnemacher) возглавит ведомство, занимающееся социальными вопросами, здравоохранением, интеграцией и защитой прав потребителей, а Аксель Фогель (Axel Vogel) - министерство сельского хозяйства и окружающей среды. В свою очередь, члены ХДС получат три министерских поста, в том числе главы МВД, а социал-демократам достанутся пять, в том числе посты руководителей Минфина и Минобразования.

Подписание коалиционного соглашения запланировано 19 ноября. После этого пройдут выборы нового премьер-министра Бранденбурга и приведение к присяге нового правительства.

Правые популисты удвоили свой результат в Бранденбурге

У власти в Бранденбурге 10 лет находилось правительство, сформированное представителями СДПГ и Левой партии. Очередные выборы прошли 1 сентября. По сравнению с прошлым голосованием СДПГ и ХДС сохранили позиции (26,2% и 15,6% соответственно), однако понесли серьезные потери. Левая партия понесла еще более значительные потери, набрав 10,7%. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) удвоила свой результат, получив 23,5%. Однако все остальные партии исключают переговоры о возможной коалиции с АдГ.

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