 В Бразилии в результате стрельбы в школе погибли 8 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.03.2019

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Мир

В Бразилии в результате стрельбы в школе погибли 8 человек

Стрельбу открыли подростки в масках. Злоумышленники покончили жизнь самоубийством.

Полицейский автомобиль в Бразилии

Полицейский автомобиль в Бразилии

В Бразилии в результате стрельбы в одной из школ в городе Сузану в штате Сан-Паулу погибли не менее восьми человек. Два подростка в масках в среду, 13 марта, ворвались в здание школы Raul Brasil и открыли огонь. В результате погибли пять школьников и один взрослый. После этого злоумышленники покончили жизнь самоубийством.

Контекст

Трагедия в керченском техникуме заставляет задуматься об отношениях в обществе и государстве. Но это как раз то, в чем не заинтересованы российские власти, считает Александр Плющев. (18.10.2018)

В России прошла серия кровавых нападений на школы. Немецкий психолог в интервью DW рассказал о том, как в Германии действуют в случае возникновения такой угрозы, и как ее распознают. (19.01.2018)

По сообщению полиции, еще 17 человек, в основном школьники, были ранены и госпитализированы. Мотивы злоумышленников неизвестны. Нападение произошло почти сразу после начала уроков.

В школе Raul Brasil в Сан-Паулу числятся около одной тысячи школьников и около ста работников.

В последний раз аналогичный инцидент в Бразилии произошел в 2011 году в Рио-Де-Жанейро, где бывший ученик застрелил 12 школьников. Законы об оружии в Бразилии очень строгие, однако раздобыть оружие нелегально в этой стране не представляет особого труда, отмечает агентство Reuters.

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    Автор: Екатерина Венкина


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