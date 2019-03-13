В Бразилии в результате стрельбы в школе погибли 8 человек

В Бразилии в результате стрельбы в одной из школ в городе Сузану в штате Сан-Паулу погибли не менее восьми человек. Два подростка в масках в среду, 13 марта, ворвались в здание школы Raul Brasil и открыли огонь. В результате погибли пять школьников и один взрослый. После этого злоумышленники покончили жизнь самоубийством.

По сообщению полиции, еще 17 человек, в основном школьники, были ранены и госпитализированы. Мотивы злоумышленников неизвестны. Нападение произошло почти сразу после начала уроков.

В школе Raul Brasil в Сан-Паулу числятся около одной тысячи школьников и около ста работников.

В последний раз аналогичный инцидент в Бразилии произошел в 2011 году в Рио-Де-Жанейро, где бывший ученик застрелил 12 школьников. Законы об оружии в Бразилии очень строгие, однако раздобыть оружие нелегально в этой стране не представляет особого труда, отмечает агентство Reuters.

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