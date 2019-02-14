 В Боннском университете роботов учат играть в футбол | Учеба и работа в Германии | DW | 15.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

В Боннском университете роботов учат играть в футбол

Несмотря на провальное выступление сборной Германии на ЧМ в России летом 2018 года, немцев все же назвать можно чемпионами мира по футболу - среди роботов.

Смотреть видео 02:15
Now live
02:15 мин

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)

Смотрите также:
Боннскому университету - 200 лет 

  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В этом году вуз отмечает свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннскому университету - 200 лет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством. В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото). Здесь же выпускникам вручают дипломы.

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннскому университету - 200 лет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннскому университету - 200 лет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университет сможет подавать заявку на звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннскому университету - 200 лет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннскому университету - 200 лет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннскому университету - 200 лет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Искусственный разум: Германия готовит к будущему

Ожидается, что европейский рынок искусственного интеллекта в ближайшие пять лет вырастет в пять раз. Где в Германии можно стать экспертом в ИИ и получить профессию будущего? (04.02.2019)  

Специалисты нарасхват: где изучать робототехнику в Германии?

И в промышленности, и в науке сегодня все чаще используются роботы. Соответственно, растет спрос на робототехников. В каких вузах Германии можно получить эту специальность? (11.09.2014)  

Жители ЕС теряют доверие к роботам

Сравнение результатов социологических опросов последних лет показывает: роботы несколько потеряли свою популярность в Евросоюзе. Особенно в медицине и в офисе. (31.01.2019)  

Роботы и люди - коллеги или конкуренты?

Роботы наступают, их количество будет только расти. Многие боятся потерять из-за этого свои рабочие места. Зря: в будущем люди и роботы будут работать в команде, уверены специалисты. (09.06.2018)  

Немецкое метро теперь убирают роботы

Эта фотография сделана в Гамбурге на станции метро HafenCity Universität во время презентации нового уборочного робота стоимостью 35 тысяч евро. (06.06.2018)  

Немецкая премия будущего вручена создателям робота

Ученые из Ганновера и Мюнхена разработала проект экономически эффективного, гибкого и интуитивно управляемого робота. В борьбе за престижный приз они обошли два медицинских проекта. (29.11.2017)  

Боннскому университету - 200 лет

Этот вуз не только умен, но и красив! Предлагаем познакомиться с ним поближе.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018)  

Также по теме

International Import Expo

Искусственный разум: Германия готовит к будущему 04.02.2019

Ожидается, что европейский рынок искусственного интеллекта в ближайшие пять лет вырастет в пять раз. Где в Германии можно стать экспертом в ИИ и получить профессию будущего?

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди? (21.12.2018) 21.12.2018

Несмотря на провальное выступление сборной Германии на ЧМ в России этим летом, немцев все же назвать можно чемпионами мира по футболу - среди роботов.

Studenten Freizeit Dachterasse

Самый инновационный университет Германии 04.05.2018

От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что немецкий Стэнфорд предлагает студентам?

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS