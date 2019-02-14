В Боннском университете роботов учат играть в футбол

Несмотря на провальное выступление сборной Германии на ЧМ в России летом 2018 года, немцев все же назвать можно чемпионами мира по футболу - среди роботов.
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