В Бонне совершено нападение на израильского профессора

В Германии вновь совершено нападение на почве антисемитизма. 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, в четверг, 12 июля, в Бонне толкал и несколько раз срывал кипу с головы приехавшего из США израильского профессора. При этом он оскорблял 50-летнего мужчину по-немецки и по-английски, в частности, выкрикивая: "Нет евреям в Германии!".
Прибывшие на место полицейские вначале приняли пострадавшего за нападавшего и, повалив его на землю, нанесли удары по лицу. Лишь после того, как сопровождавшая ученого женщина указала стражам порядка на ошибку, они нашли и задержали виновника происшествия, который уже был известен полиции в связи с правонарушениями, связанными с насилием и наркотиками. Он был препровожден в психиатрическую клинику.
"Ужасное недоразумение"
Глава боннской полиции Урсула Броль-Сова (Ursula Brohl-Sowa) назвала ошибку полицейских "ужасным и достойным сожаления недоразумением" и лично извинилась перед пострадавшим. Расследованием инцидента занимается управление полиции в Кельне.
Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) в тот же день принес по телефону извинения жертве нападения. "Мы не допустим, чтобы в Германии вновь велась травля на евреев", - заявил он газете WAZ. Израильский профессор, между тем, уже выехал из Германии.
Число случаев растет
Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. Только несколько дней назад, 6 июля, раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков.
На следующий день, 7 июля, в центральном округе Берлин-Митте группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.
В апреле на двух молодых людей в кипах напал с ремнем сириец. Позднее он был приговорен к 4 неделям ареста.
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Автор: Хайке Мунд, Элла Володина