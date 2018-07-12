 В Бонне совершено нападение на израильского профессора | Новости из Германии о Германии | DW | 12.07.2018

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Германия

В Бонне совершено нападение на израильского профессора

В Бонне 20-летний выходец из семьи палестинцев напал на профессора из Израиля. Полицейские сперва приняли жертву антисемитского нападения за виновника и применила к нему насилие.

Мужчина в кипе

В Германии вновь совершено нападение на почве антисемитизма. 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, в четверг, 12 июля, в Бонне толкал и несколько раз срывал кипу с головы приехавшего из США израильского профессора. При этом он оскорблял 50-летнего мужчину по-немецки и по-английски, в частности, выкрикивая: "Нет евреям в Германии!".

Прибывшие на место полицейские вначале приняли пострадавшего за нападавшего и, повалив его на землю, нанесли удары по лицу. Лишь после того, как сопровождавшая ученого женщина указала стражам порядка на ошибку, они нашли и задержали виновника происшествия, который уже был известен полиции в связи с правонарушениями, связанными с насилием и наркотиками. Он был препровожден в психиатрическую клинику.

Контекст

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"Ужасное недоразумение"

Глава боннской полиции Урсула Броль-Сова (Ursula Brohl-Sowa) назвала ошибку полицейских "ужасным и достойным сожаления недоразумением" и лично извинилась перед пострадавшим. Расследованием инцидента занимается управление полиции в Кельне.

Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) в тот же день принес по телефону извинения жертве нападения. "Мы не допустим, чтобы в Германии вновь велась травля на евреев", - заявил он газете WAZ. Израильский профессор, между тем, уже выехал из Германии.

Число случаев растет

Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. Только несколько дней назад, 6 июля, раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков.

На следующий день, 7 июля, в центральном округе Берлин-Митте группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.

В апреле на двух молодых людей в кипах напал с ремнем сириец. Позднее он был приговорен к 4 неделям ареста.

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    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

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    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

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    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

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    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

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    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


 

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

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На этих кадрах, снятых в центре Берлина, араб средь бела дня избивает ремнем человека в кипе. Пострадавший рассказал, что хотел проверить, насколько опасно ходить по столице ФРГ в иудейском головном уборе. Он же и снимал избиение на смартфон. Адам - израильтянин арабского происхождения из нерелигиозной семьи. В Берлине в 2017 г. зафиксировали около тысячи проявлений агрессивного антисемитизма.

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