 В Бонне - разгар цветения сакуры (фото) | Кадр дня | DW | 08.04.2019

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Кадр за кадром

В Бонне - разгар цветения сакуры (фото)

Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура.

Цветение сакуры в Бонне (2019 год)

Бонн • В эти апрельские дни по количеству туристов на квадратный метр и по частоте постов в социальных сетях улице Херштрассе (Heerstraße) в Бонне могут позавидовать мировые топ-достопримечательности.

Цветение сакуры в Бонне (2019 год)

Здесь на этой уютной улочке в Старом городе распустилась японская вишня - сакура. Сейчас - самый разгар этого розового цветопредставления, которое можно будет наблюдать во всей красе, как минимум, до следующих выходных.

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Японская вишня в немецком Бонне

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Цветные переливы

    Бывшая столица Германии в разгар цветения японской сакуры: "старый город" (Altstadt) Бонна нарядился в розовое. Кроме жителей уютного рейнского города, по аллеям, утонувшим в море нежных соцветий, фланируют и многочисленные туристы, приехавшие сюда со всего мира.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Взрыв розовых бутонов

    Защищенные от ветра улочки города "расцветают" первыми. Крошечные бутончики буквально взрываются, превращая кроны многочисленных вишневых деревьев в пену нежно-розового цвета. Лучи весеннего солнца довершают живописный шедевр, заставляя лепестки переливаться всеми оттенками.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Три десятка лет цветочного волшебства

    "Мило мне дерев цветенье..." - начало весны во все времена вдохновляло поэтов и писателей, в том числе - Иоганна Вольфганга фон Гете. Это не только "мило", но и полезно! Для очищения воздуха. Отчасти поэтому городские власти Бонна 30 лет назад решили посадить в центре японские вишневые деревья. И для здровья полезно, и глазу приятно.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Внимание! Снимаем!

    За 30 лет боннские сакуры успели прославиться чуть ли не на весь мир. Тысячи туристов ежегодно устремляются в город на Рейне, чтобы успеть сфотографировать пышное цветение. Чей снимок окажется самым оригинальным?

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Тленность красоты

    Фотографы прилагают все усилия, чтобы создать свой собственный шедевр. Ведь цветочное убранство не вечно: еще парочка дней - и лепестки опадут.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Богемный квартал

    "Старый город" (Altstadt) – это жилой квартал в центре Бонна. В зданиях, построенных более ста лет назад, расположились многочисленные кафе, ателье художников и скульпторов, маленькие магазинчики. Этот квартал привлекателен в любое время года, но особенно – в "розовый сезон", когда цветет сакура.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Ночная сказка

    Ночью, когда уличные фонари и льющийся из окон домов свет, освещают нарядные аллеи, волшебство нежных лепестков не рассеивается. Наоборот! Поэтому охотников за сенсационными фотографиями можно здесь встретить и в темное время суток.

  • Сакура в Бонне

    Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне

    Розовый ковер

    Через десять дней роскошное цветение подходит к концу. Облака из воздушных лепестков опадают на землю, превращаясь в пушистые розовые ковры, украшающие боннские улицы еще несколько дней...

    Автор: Анке Штаудахер, Инга Ваннер


Смотреть видео 01:01

Розовый туннель

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