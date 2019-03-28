В Бонне - разгар цветения сакуры (фото)

Бонн • В эти апрельские дни по количеству туристов на квадратный метр и по частоте постов в социальных сетях улице Херштрассе (Heerstraße) в Бонне могут позавидовать мировые топ-достопримечательности.

Здесь на этой уютной улочке в Старом городе распустилась японская вишня - сакура. Сейчас - самый разгар этого розового цветопредставления, которое можно будет наблюдать во всей красе, как минимум, до следующих выходных.

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Японская вишня в немецком Бонне

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Цветные переливы Бывшая столица Германии в разгар цветения японской сакуры: "старый город" (Altstadt) Бонна нарядился в розовое. Кроме жителей уютного рейнского города, по аллеям, утонувшим в море нежных соцветий, фланируют и многочисленные туристы, приехавшие сюда со всего мира.

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Взрыв розовых бутонов Защищенные от ветра улочки города "расцветают" первыми. Крошечные бутончики буквально взрываются, превращая кроны многочисленных вишневых деревьев в пену нежно-розового цвета. Лучи весеннего солнца довершают живописный шедевр, заставляя лепестки переливаться всеми оттенками.

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Три десятка лет цветочного волшебства "Мило мне дерев цветенье..." - начало весны во все времена вдохновляло поэтов и писателей, в том числе - Иоганна Вольфганга фон Гете. Это не только "мило", но и полезно! Для очищения воздуха. Отчасти поэтому городские власти Бонна 30 лет назад решили посадить в центре японские вишневые деревья. И для здровья полезно, и глазу приятно.

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Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Тленность красоты Фотографы прилагают все усилия, чтобы создать свой собственный шедевр. Ведь цветочное убранство не вечно: еще парочка дней - и лепестки опадут.

Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Богемный квартал "Старый город" (Altstadt) – это жилой квартал в центре Бонна. В зданиях, построенных более ста лет назад, расположились многочисленные кафе, ателье художников и скульпторов, маленькие магазинчики. Этот квартал привлекателен в любое время года, но особенно – в "розовый сезон", когда цветет сакура.

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Сакура в цвету: японская вишня в немецком Бонне Розовый ковер Через десять дней роскошное цветение подходит к концу. Облака из воздушных лепестков опадают на землю, превращаясь в пушистые розовые ковры, украшающие боннские улицы еще несколько дней... Автор: Анке Штаудахер, Инга Ваннер



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