В Бонне - разгар цветения сакуры (фото)

Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура.
Бонн • В эти апрельские дни по количеству туристов на квадратный метр и по частоте постов в социальных сетях улице Херштрассе (Heerstraße) в Бонне могут позавидовать мировые топ-достопримечательности.
Здесь на этой уютной улочке в Старом городе распустилась японская вишня - сакура. Сейчас - самый разгар этого розового цветопредставления, которое можно будет наблюдать во всей красе, как минимум, до следующих выходных.
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Японская вишня в немецком Бонне
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