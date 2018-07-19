В Бонне "День кипы" отметили несколько сот человек

Несколько сот человек в четверг, 19 июля, собрались в Бонне, чтобы отметить "День кипы". Обер-бургомистр Бонна Ашок Шридхаран (Ashok Sridharan) назвал проведенное мероприятие "знаком против антисемитизма и ксенофобии". Он отметил, что речь идет "не только о нашей исторической ответственности, но и о нашей ответственности перед людьми, которые здесь живут, и, не в последнюю очередь, о демократии в Германии".

"День кипы" в Бонне первоначально планировался на ноябрь текущего года, однако был перенесен на 19 июля из-за недавнего нападения в Бонне на американского ученого Ицхака Меламеда. На прошлой неделе 20-летний молодой человек палестинского происхождения сорвал кипу с головы Меламеда и преследовал его. Сначала полиция перепутала жертву и нападавшего. Полицейские повалили Меламеда на землю и нанесли ему удары по лицу. Эта история вызвала широкий резонанс в ФРГ.

Шридхаран призвал к тщательному расследованию случившегося. Он сказал, что серьезные обвинения Меламеда в адрес полицейских должны быть досконально проверены. Председатель еврейской общины Бонна Маргарет Трауб (Margaret Traub) заявила, что "демократия, в которой евреи подвергаются диффамации, слабеет в своих основополагающих ценностях". Она поблагодарила всех, "кто дарит нам мужество и силу в мрачные времена".

Участники мероприятия, состоявшегося на площади Марктплац в Бонне, надели кипу в знак солидарности с согражданами-евреями.

Акция против антисемитизма в Дюссельдорфе

Вечером того же дня, 19 июля, демонстрация против антисемитизма, собравшая около 300 человек, прошла в столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе, где в конце минувшей недели группа из десяти человек напала на 17-летнего юношу, по всей видимости на почве его религиозной принадлежности - его грубо толкали, оскорбляли, с головы сорвали кипу.

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