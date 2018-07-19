 В Бонне ″День кипы″ отметили несколько сот человек | Новости из Германии о Германии | DW | 19.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Бонне "День кипы" отметили несколько сот человек

Обер-бургомистр Бонна назвал проведенное мероприятие "знаком против антисемитизма и ксенофобии". "День кипы" первоначально планировался на ноябрь, но был перенесен из-за недавнего инцидента в Бонне.

День кипы в Бонне

"День кипы" в Бонне

Несколько сот человек в четверг, 19 июля, собрались в Бонне, чтобы отметить "День кипы". Обер-бургомистр Бонна Ашок Шридхаран (Ashok Sridharan) назвал проведенное мероприятие "знаком против антисемитизма и ксенофобии". Он отметил, что речь идет "не только о нашей исторической ответственности, но и о нашей ответственности перед людьми, которые здесь живут, и, не в последнюю очередь, о демократии в Германии".

"День кипы" в Бонне первоначально планировался на ноябрь текущего года, однако был перенесен на 19 июля из-за недавнего нападения в Бонне на американского ученого Ицхака Меламеда. На прошлой неделе 20-летний молодой человек палестинского происхождения сорвал кипу с головы Меламеда и преследовал его. Сначала полиция перепутала жертву и нападавшего. Полицейские повалили Меламеда на землю и нанесли ему удары по лицу. Эта история вызвала широкий резонанс в ФРГ.

Контекст

Когда Йорай Файнберг 6 лет назад открыл ресторан в Берлине, то чувствовал себя желанным гостем. Сейчас он все чаще становится объектом антисемитских нападок. Ненависть растет и в Сети. (19.07.2018)

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

Шридхаран призвал к тщательному расследованию случившегося. Он сказал, что серьезные обвинения Меламеда в адрес полицейских должны быть досконально проверены. Председатель еврейской общины Бонна Маргарет Трауб (Margaret Traub) заявила, что "демократия, в которой евреи подвергаются диффамации, слабеет в своих основополагающих ценностях". Она поблагодарила всех, "кто дарит нам мужество и силу в мрачные времена".

Участники мероприятия, состоявшегося на площади Марктплац в Бонне, надели кипу в знак солидарности с согражданами-евреями.

Акция против антисемитизма в Дюссельдорфе

Вечером того же дня, 19 июля, демонстрация против антисемитизма, собравшая около 300 человек, прошла в столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе, где в конце минувшей недели группа из десяти человек напала на 17-летнего юношу, по всей видимости на почве его религиозной принадлежности - его грубо толкали, оскорбляли, с головы сорвали кипу.

Смотрите также:

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


Смотреть видео 01:55
Now live
01:55 мин

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)

 

Контекст

Наклейки как орудие идеологической борьбы

Стикеры политического содержания - явление не новое. В своих целях политики и активисты всех мастей используют их уже более ста лет. О чем говорят эти наклейки - в галерее DW. (02.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жуткий эксперимент: израильтянин-атеист арабского происхождения прошелся по Берлину в кипе (19.04.18)  

70 лет Израилю: особые отношения с Германией  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Британская полиция идентифицировала исполнителей покушения на Скрипалей  

Комментарий: Россия расслаивается на сословия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно