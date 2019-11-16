В Боливии сторонники Моралеса угрожают блокадой крупных городов

В Боливии на фоне продолжающегося с конца октября политического кризиса сторонники ушедшего в отставку президента страны Эво Моралеса потребовали от временно исполняющей обязанности президента Жанин Аньес сложить с себя полномочия в течение 48 часов. Как сообщает в воскресенье, 17 ноября, боливийское онлайн-издание El Deber, крестьяне, занимающиеся выращиванием кокаиновых кустов (так называемые кокалерос), пригрозили, что в противном случае они блокируют по всей стране дороги, ведущие к крупным городам.

Разгон марша протеста боливийских крестьян в городе Сакаба 16 ноября

По сообщениям радиовещателя Radio Erbol, из-за организованной боливийскими крестьянами блокады дорог, начиная с выходных, 16 и 17 ноября, властям пришлось доставлять по воздуху продукты питания в такие крупные города, как Ла-Пас, Сукре и Кочабамба.

Кроме отставки Аньес, кокалерос требуют от властей отвести военную полицию от города Сакаба, а также выпустить на свободу всех участников состоявшегося в пятницу марша протеста, которые считают себя задержанными незаконно.

Марш протеста боливийских крестьян в городе Сакаба

В пятницу боливийский профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса. Однако военная полиция перекрыла дорогу крестьянам, направлявшимся в город Ла-Пас, являющийся резиденцией правительства Боливии.

Протестующие попытались прорваться через полицейское заграждение, чтобы пройти к месту сбора участников акции. При этом, по данным боливийских СМИ, были убиты девять демонстрантов, десятки человек получили ранения. Насилие исходило как со стороны демонстрантов, так и со стороны полицейских.

Бегство Эво Моралеса в Мексику

Эво Моралес - первый в истории Боливии президент из числа представителей коренного населения - покинул пост главы государства 10 ноября на фоне длительных массовых выступлений против его спорного переизбрания и бежал в Мексику. С тех пор в Боливии не утихают протесты сторонников Моралеса, добивающихся возвращения в страну свергнутого президента.

По данным Межамериканской комиссии по правам человека (IAHCR) на 16 ноября, с начала беспорядков в Боливии общее количество погибших достигло 23, а раненых - 715 человек.

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