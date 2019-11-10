В Боливии оппозиция отказалась от переговоров с Моралесом

Ситуация в Боливии продолжает накаляться. Как сообщает в воскресенье, 10 ноября, информагентство AFP, оппозиция, отказывающаяся признавать победу Эво Моралеса на недавних президентских выборах, отвергла его предложение о "срочных" переговорах.

"С Моралесом и его правительством нам обсуждать нечего", - цитирует агентство лидера боливийской оппозиции Карлоса Меса в ответ на призыв Моралеса к диалогу. Так же ответили и представители одной из других оппозиционных партий, сообщает агентство.

Протестующие в Боливии заняли редакции государственных СМИ

Демонстранты в Боливии протестуют против победы Эво Моралеса на президентских выборах 2019 года

Накануне демонстранты заняли редакции двух государственных СМИ: телеканала Bolivia TV и радиовещателя Radio Patria Nueva в городе Ла-Пас, являющемся резиденцией правительства латиноамериканского государства.

Комментируя эту ситуацию, Эво Моралес заявил в своем микроблоге в Twitter, что оппозиционеры "ведут себя, как диктаторы", хотя и утверждают, что защищают демократию. По словам политика, протестующие подожгли дом его сестры в городе Оруро, а также резиденцию губернаторов департаментов Оруро и Чукисака. При этом Моралес заявил, что оппозиционеры исполняют " план фашистского переворота ".

По сообщениям СМИ, в ночь на воскресенье протестующие в Боливии блокировали пункт сбора оплаты за пользование автодорогой между городами Ла-Пас и Эль-Альто, считающимся центром сторонников действующего президента страны.

Протесты после президентских выборов в Боливии

Протесты, связанные с непризнанием результатов президентских выборов, продолжаются с Боливии уже около трех недель. Предварительные итоги прошедшего 20 октября голосования, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура. Однако на следующий день, после обработки 95 процентов протоколов, избирательная комиссия сообщила, что действующий президент Эво Моралес получает 46,87 процента голосов, а его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, - 36,73 процента.

Полицейские в Боливии на крыше полицейского участка в городе Ла-Пас

Меса заявил о "мошенничестве" и подчеркнул, что не намерен признавать результаты выборов. По его словам, Моралес, побеждавший в 2005, 2009 и 2014 годах, с помощью избирательной комиссии хочет воспрепятствовать проведению второго тура.

Между тем в пятницу боливийская полиция отказались нести службу у президентского дворца. Помимо улучшения условий труда и отставки их руководства, сотрудники полиции потребовали гарантии того, что полицейские не будут использоваться в качестве "политического инструмента какого-либо правительства".

По данным агентства AFP, в ходе демонстраций в Боливии погибли три человека, еще около 200 получили травмы.

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