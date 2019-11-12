 В Боливии в ходе протестов погибли 9 и ранены более 100 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.11.2019

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Мир

В Боливии в ходе протестов погибли 9 и ранены более 100 человек

Столкновения произошли между членами профсоюза производителей коки и военной полицией. Демонстранты требовали возвращения свергнутого президента Эво Моралеса.

Сторонница свергнутого президента Эво Моралеса

Сторонница свергнутого президента Боливии Эво Моралеса

В Боливии в результате кровопролитных столкновений между сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса и силовиками погибли 9 человек, еще более ста были ранены и около двухсот - арестованы, сообщили боливийские СМИ в субботу, 16 ноября. Накануне профсоюз производителей коки организовал марш протеста в городе Сакаба, добиваясь возвращения Моралеса.

Контекст

Президент Боливии ушел в отставку из-за массовых протестов, но утверждает, что бежать из страны не собирается. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил о Януковиче и Моралесу не поверил. (11.11.2019)

По словам второго заместителя председателя Палаты сенаторов Боливии, она займет пост президента на переходный период. В стране образовался вакуум власти из-за массовых отставок руководства государства. (13.11.2019)

Протестующие попытались прорваться через полицейское заграждение, чтобы пройти к месту сбора участников акции. Насилие исходило как со стороны демонстрантов, так и со стороны военных полицейских. Правительство временного президента Боливии Жанин Аньес выразило сожаление по поводу жертв и созвало круглый стол с участием представителей всех сторон, который должен состояться в городе Кочабамба уже в тот же день, 16 ноября.

Моралес может вернуться, но попадет под суд

Аньес сказала, что Моралес может вернуться в Боливию, но ему придется предстать перед судом. Между тем Эво Моралес, находящийся в изгнании в Мексике, через Twitter призвал военных и полицию прекратить "убийства", подчеркнув, что боливарианская униформа не должна быть запятнана кровью народа. Ранее он призвал к посредничеству между переходным правительством, гражданским обществом и представителями его партии "Движение к социализму".

Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября на фоне массовых протестов против его спорного переизбрания и под давлением военных. После президентских выборов 20 октября Жанин Аньес, занимавшая тогда пост второго заместителя председателя Палаты сенаторов, провозгласила себя временным президентом. Конституционный суд Боливии одобрил ее действия. Эво Моралес и его партия назвали случившееся путчем.

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    Автор: Ефим Шуман


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