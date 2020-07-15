 В Болгарии возобновились массовые протесты против правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2020

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Европа

В Болгарии возобновились массовые протесты против правительства

Участники демонстраций требуют отставки премьер-министра Бойко Борисова. Протесты идут уже седьмой день подряд.

Протестующие в столице Болгарии Софии

В Болгарии в среду, 15 июля, вновь состоялись массовые антиправительственные демонстрации. На улицы Софии, а также нескольких других крупных городов вышли тысячи протестующих. Демонстранты обвиняют правящую коалицию в коррупции и "действиях мафиозного характера" и требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова.

Правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Но, несмотря на это, протесты продолжаются. Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент Румен Радев.

Радев, которого считают одним из самых ярких критиков болгарского правительства, призвал кабинет уйти в отставку. В свою очередь Бойко Борисов исключил возможность роспуска правительства. Премьер-министр призвал преодолевать кризис "совместными усилиями", в том числе при содействии оппозиции.

Протесты в Болгарии идут уже неделю

Протесты продолжаются в Софии уже седьмой день подряд. 9 июля в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция вызвала  на допрос советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова. Накануне антиправительственные протесты переросли в столкновения с полицией.

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    Автор: Ефим Шуман


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