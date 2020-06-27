В Берлине прошла акция за свободные выборы в Беларуси

В центре Берлина в субботу, 27 июня, прошла демонстрация, посвященная ситуации в Беларуси, где арестован ряд лидеров оппозиции на фоне кампании по избранию главы государства. Участники акции, согласованной с властями немецкой столицы, требовали "проведения свободных и независимых президентских выборов", а также назвали происходящее в Беларуси "недемократичным, бесчеловечным и несвоевременным".

Мероприятие проводилось рядом с сохранившимся фрагментом Берлинской стены на Бернауэр-штрассе. Организаторы предложили участникам выстроиться в одну "линию с дистанцией 1.5-2 метра друг от друга".

Как рассказала DW одна из организаторов Анна Шкор, всего на акцию пришли около 165 человек, хотя устроители ожидали порядка 100. По ее словам, звучали требования "освободить потенциальных кандидатов" из-под стражи, а также допустить волонтеров в участковые комиссии, чтобы они смогли подсчитывать голоса избирателей или наблюдать за данным процессом.

С подобным требованием, в частности, выступала белорусская инициатива "Честные люди" (ЧЛ), которую поддержали более 2 тыс. человек. Из них в комиссии, по данным ЧЛ, попали только 12: пять - на избирательных участках в Беларуси, семь - за границей, в частности, в посольствах.

Анна Шкор уточнила, что акция в Берлине прошла мирно. По словам собеседницы DW, полиция была настроена "очень доброжелательно". Шкор добавила, что аналогичные демонстрации состоялись 27 июня в Бремене и Гамбурге, а также в столице Польши - Варшаве. Следующий подобный митинг запланирован в германской столице на 18 июля.

"Мы боремся за демократию в Беларуси"

Как в свою очередь отмечал другой организатор Виталий Алексеенок, он хотел обратить внимание на то, что предпринимателя Виктора Бабарико могут не допустить к участию в выборах в качестве кандидата "из-за уголовных обвинений".

Алексеенок также назвал место для акции символическим, напомнив, что исторически оно символизирует "разделение и отсутствие свободы, но также и демократию". "Мы тоже боремся за демократию в Беларуси", - добавил он. "Беларусь - это страна в центре Европы, и ей необходимо быть ближе к основными демократическими ценностям", - уверен Алексеенок.

Лидеры оппозиции под стражей или под следствием

За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции в Беларуси оказались или под стражей, или под следствием.

В воскресенье, 21 июня, после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарико протесты начались в Минске. Предприниматель считается одним из главных соперников действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие шли по центральным улицам белорусской столицы, скандируя "позор властям". В этот же день Бабарико и его сыну Эдуарду были предъявлены обвинения.

Дело против Белгазпромбанка

Бабарико в прошлом был председателем Белгазпромбанка. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом в президенты Беларуси. Выборы назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истек 19 июня.

Дело против Тихановского

Ранее, на белорусского блогера Сергея Тихановского, которому было отказано в регистрации инициативной группы по сбору подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента страны, завели еще одно уголовное дело. Как сообщил белорусский правозащитный центр "Весна", его подозревают в "воспрепятствовании выборам".

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