Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 141 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 18 апреля (время московское).

В Берлине проходят траурные мероприятия памяти жертв пандемии

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В Берлине проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв пандемии коронавируса. В Мемориальной церкви имени кайзера Вильгельма утром состоялось экуменическое богослужение. В церемониях, в том числе во встрече с родственниками умерших от ковида, участвуют президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8632 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 389. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрирован 4 702 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 105 582 умерших и 4 326 780 выздоровевших

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В округе Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия зафиксирован абсолютный пик роста заболеваемости COVID-19. Согласно данным Института имени Роберта Коха, число новых случаев заражения за семь дней из расчета на 100 тысяч жителей здесь возросло до 455,7.

В среднем по Германии этот показатель в воскресенье составил 162,3 случая. Самый низкий уровень заболеваемости сохраняется в округе Северная Фризия в земле Шлезвиг-Гольштейн - 32,5 случая.

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В континентальной части Китая за сутки выявлены 16 случаев заражения и не зарегистрировано ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, опубликованным в воскресенье, все случаи инфицирования завезены из-за рубежа. За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в континентальной части страны выявлена у 90 499 человек, более 85,5 тысячи человек выздоровели, 4636 пациентов скончались. Население Китая - более 1,4 млрд жителей.

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В Украине за сутки выявлены 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 250 пациентов. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 946 510, скончались 39 786 пациентов, выздоровели 1 482 079 человек.

Экономика азиатского региона восстанавливается после пандемии

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Экономика стран Азии восстанавливается от последствий пандемии, в 2021 году темпы роста их ВВП могут превысить 6,5 процента. Об этом заявил генеральный секретарь Азиатского экономического форума в китайском городе Боао (АЭФБ) Ли Баодун на пресс-конференции, открывающей мероприятие. По его словам, на которые ссылается агентство ТАСС, этот показатель свидетельствует о позитивных изменениях и положительных тенденциях развития международной экономики в постпандемийную эпоху. Боаоский форум проходит с 18 по 21 апреля.

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Суточный прирост заражений в Германии составил 19 185 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа в стране скончались 67 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 3 142 262 случая заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов выросло до 79 914. Выздоровели свыше 2,77 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 162,3 случая на 100 тысяч жителей (днем ранее - 160,7).

Данные, публикуемые в выходные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице

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В Израиле отменили обязательное ношение масок на улице. В местном Минздраве отметили, что в стране наблюдается низкий уровень инфицирования коронавирусом. В закрытых помещениях ношение индивидуальных средств защиты по-прежнему обязательно.

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Сергей Фургал

Самочувствие бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее инфицированного коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. "Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идет на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36.6) и состояние здоровья в целом приходит в норму", - отметил Мельников.

Франция вводит карантин для прибывающих из Бразилии

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Власти Франции введут обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР. Об этом сообщили в администрации премьер-министра Жана Кастекса. Ограничения начнут действовать с 24 апреля.

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Кемпинг в Германии (фото из архива)

В Берлине состоялся пробег автодомов и жилых полуприцепов в знак протеста против ограничений на пользование кемпингами в ФРГ в связи с пандемией. О своем намерении присоединиться к акции до ее начала сообщили около 700 человек, однако, по оценкам организаторов, реальная численность оказалась существенно выше. Так, представитель инициативы "Кемпинг с соблюдением дистанции" Томас Альбрехт (Thomas Albrecht) заявил, что пришли "более 1 тысячи" человек. Шествие стартовало от Олимпийского стадиона на западе столицы ФРГ и завершилось у здания Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага. Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты: "Мы путешествуем, соблюдая предписания" и "Кемпинг - вместо Майорки". Последний из этих лозунгов - отсылка к популярному у немецких отдыхающих туристическому направлению.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 апреля >>>

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