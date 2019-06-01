В Берлине проходят акции противников антисемитизма

Не менее тысячи человек вышли на улицы Берлина в знак протеста против проявлений антисемитизма. При этом антиизраильская акция в так называемый день Аль-Кудс не собрала ожидаемого числа участников.
В столице Германии в субботу, 1 июня состоялись сразу несколько демонстраций противников антисемитизма. Так, в мероприятии, организованном рядом антифашистских групп, участвовали от 250 до 300 человек, сообщили в полиции.
Сенатор призвал власти ФРГ причислить движение "Хезболлах" к террористическим организациям
Более масштабная акция проходит в столице ФРГ во второй половине дня. Один из ее участников, сенатор Андреас Гайзель (Andreas Geisel) призвал федеральное правительство полностью причислить ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" к террористическим организациям.
Подобный шаг станет "отчетливым сигналом" того, что Германия не потерпит ненависти к евреям, заявил сенатор перед 750 демонстрантами. Гайзель добавил, что стоит "на стороне живущих в Германии евреев".
В Германии террористической организацией признано только военное, но не политическое крыло радикального движения.
К борьбе с любыми проявлениями антисемитизма ранее призвала и заместитель председателя германского бундестага Петра Пау (Petra Pau) из Левой партии. "Любой, кто ставит под сомнение право Израиля на существование, насмехается над жертвами Холокоста", - заявила она.
Антиизраильская акция не собрала ожидаемых двух тысяч участников
Антисемитская акция, которая проходит в столице Германии в так называемый день Аль-Кудс, собрала существенно меньше участников, чем планировалось. Около 900 человек с флагами Палестинской автономии, Ирана и Германии провели шествие по улице Курфюрстендамм. Ранее на акции ожидалось около двух тысяч участников.
В день Аль-Кудс, учрежденный аятоллой Хомейни в 1979 году, в Иране и других странах по призыву Тегерана организуются массовые антиизраильские демонстрации, участники которых призывают к уничтожению Израиля.
Президент Германии назвал антисемитизм нападением на демократию
31 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в телефонном разговоре с председателем Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером (Josef Schuster) назвал борьбу с любыми проявлениями антисемитизма "гражданской обязанностью". Недопустимо мириться с ситуацией, при которой "евреи не осмеливаются носить кипы на наших улицах", подчеркнул Штайнмайер. Он расценил проявления антисемитизма как нападение "на нашу демократию и открытое общество".
В свою очередь, министр ФРГ по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) призвала гражданское общество к большему вовлечению в борьбу с антисемитизмом. В Германии "не должно быть места" для дискриминации и травли евреев, заявила она в интервью газете Tagesspiegel.
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