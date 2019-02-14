В Берлине проходит крупная забастовка работников общественного транспорта

В Берлине утром в пятницу, 15 февраля, проходит первая за семь лет крупная забастовка работников общественного транспорта. Она затронет сотни тысяч пассажиров, включая посетителей 69-го международного кинофестиваля Берлинале.

По городу не ходят трамваи и поезда метро. Большинство рейсов автобусов также отменены. "Забастовка идет по плану", - заявили в профсоюзной организации Verdi. Окончание забастовки намечено на 12 часов дня, однако в транспортной компании BVG ожидают, что для полного восстановления планового движения общественного транспорта потребуется еще несколько часов.

С помощью забастовки профсоюз пытается увеличить давление на работодателя в рамках переговоров о зарплате и условиях работы. В частности, Verdi добивается того, чтобы для всех 14 тысяч сотрудников была введена 36,5-часовая рабочая неделя (сейчас у половины работников - 39 часов), новичкам тоже выплачивали рождественские премии, зарплата увеличивалась более быстрыми темпами, а всем членам профсоюза единовременно выплатили по 500 евро.

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