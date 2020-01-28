В Берлине представлены неизвестные фотографии о концлагере Собибор

Во вторник, 28 января, в Берлине публике показали коллекцию фотографий заместителя коменданта нацистского лагеря смерти Собибор. Эта презентация стала настоящей исторической сенсацией.

До сих пор в распоряжении историков было всего-навсего два кадра из лагеря, который нацисты стерли с лица земли после восстания заключенных осенью 1943 года. На одной - комендант лагеря, на второй - несколько размытых фигур на фоне двух бараков. В отличие от Освенцима, в Собиборе у нацистов было время уничтожить следы своих преступлений. От лагеря ничего не осталось…

Его звали Йоханнес Ниман (Johannes Niemann) - и он очень любил фотографироваться. С бокалом вина, верхом на коне, на отдыхе с сослуживцами, во время прогулки по берлинскому бульвару Унтер-ден-Линден. Инстаграм еще не изобрели, так что Йоханнес Ниман, маляр родом с островов Восточной Фризии что на северо-западе Германии, аккуратно клеил черно-белые карточки в фотоальбом. На память.

Заместитель коменданта лагеря смерти Собибор Йоханнес Ниман

В 2015 году его внуки передали два фотоальбома историкам, а те схватились за голову - перед ними лежало первое документальное свидетельство будней нацистов концлагере Собибор.

Будни молодого нациста в лагере смерти Собибор

Когда ему был 21 год, Йоханнес Ниман начал карьеру в концлагерях в 1934 году - добровольно. С осени 1939-го он участвовал в программе "Т4", операции по физическому уничтожению хронически больных и умственно отсталых. Два года спустя, осенью 1941-го, его откомандировали в Белжец готовить инфраструктуру для массового уничтожения евреев. В сентябре 1942 года в знак признания его заслуг перед национал-социализмом, Нимана назначили заместителем коменданта концлагеря Собибор.

Ему было 29 лет и, похоже, он нарушал подписку о неразглашении - фотографироваться на территории лагерей было строжайше запрещено. Но тщеславие брало верх: Ниман фиксировал будни нацистов.

14 октября 1943 года его убили восставшие заключенные.

Демьянюк опознан "с большой долей вероятности"

Йетье Манхайм приехала на пресс-конференцию из Нидерландов. Она долгое время возглавляла местный фонд "Собибор". Заметно волнуясь, она сказала на пресс-конференции: "Я впервые в жизни смогла увидеть то, что увидели мои бабушка с дедушкой после 72-часовой поездки в товарном вагоне, приехав в Собибор. Их жизнь оборвалась в тот же день".

В судебном процессе против Ивана (Джона) Демьянюка, экстрадированного в 2011 году из США в Германию, Йетье Манхайм была соистцом. Демьянюка обвиняли в пособничестве нацистам в Собиборе - он предположительно был охранникам лагеря. Мюнхенский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, но он умер в 2012-м, не дождавшись рассмотрения апелляции.

Теперь же историки говорят, что на двух снимках из альбомов Нимана "с большой долей вероятности" виден именно Демьянюк. Утверждать это однозначно они не берутся.

Охранники нацистского лагеря смерти Собибиор. Среди них, как полагают, есть и Иван Демьяюнюк

Но к исследованию фотографий они привлекли ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг. Полицейские с помощью технологий биометрического распознавания лиц проанализировали три десятка снимков из Собибора. Некоторых нацистов они опознали однозначно, но Демьянюка - нет.

Уникальная коллекция фотографий

Наследники заместителя коменданта Собибора, передавшие фотографии историкам, скрывают свои имена и отказываются от контактов с журналистами. Но историческое значение коллекции трудно переоценить.

"Коллекция фотографий уникальна", - говорит Мартин Кюпперс (Martin Cüppers), научный руководитель Центра по расследованию преступлений национал-социалистов в Людвигсбурге. По его словам, речь идет о новых визуальных свидетельствах массовых преступлений национал-социализма. Прежде всего - убийств пациентов в рамках акции "Т4" ("программы эвтаназии"), а также об операции "Райнхард" - уничтожению польских евреев в 1942-1943 годах.

"Мы только сейчас осознаем, как многого мы еще не знаем о преступлениях нацистов, об отдельных аспектах национал-социалистской политики тотального уничтожения, сколько еще есть новых источников", - говорит он. С момента окончания Второй мировой войны прошло 75 лет, но когда настанет день (и настанет ли он вообще), в который историки смогут сказать, что они закончили изучение этого чудовищного эпизода двадцатого века, Кюпперс не берется.

Историки ждут дальнейших подобных сенсаций

Директор берлинского центра "Топография террора" Андреа Ридле (Andrea Riedle) уверена, что это далеко не последняя подобная находка: чем больше времени проходит с момента окончания войны, тем легче будет наследникам нацистов отдавать историкам семейные альбомы.

Сами фотографии в ближайшее время будут переданы в американский музей Холокоста в Вашингтоне.

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