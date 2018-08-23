 В Берлине по подозрению в подготовке терактов задержан сириец | Новости из Германии о Германии | DW | 19.11.2019

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Германия

В Берлине по подозрению в подготовке терактов задержан сириец

Проживающий в Берлине 37-летний гражданин Сирии с весны текущего года обсуждал в близких к ИГ чатах создание взрывных устройств.

Спецназ Федеральной полиции Германии

Спецназ Федеральной полиции Германии

В Берлине спецподразделение федеральной полиции задержало мужчину, подозреваемого в подготовке террористических актов. Проживающий в немецкой столице 37-летний гражданин Сирии искал в интернете информацию об изготовлении взрывных устройств и обсуждал эту тему с другими, сообщила во вторник, 19 ноября, Федеральная прокуратура Германии.

Контекст

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У прокуратуры имеются данные о девяти эпизодах обсуждения сирийцем инструкций по созданию оружия и взрывчатых веществ в исламистских и близких к "Исламскому государству" Telegram-чатах с весны 2019 года. Целью этого общения была, предположительно, подготовка терактов, указывается в заявлении.

Мужчина был задержан утром 19 ноября. В его квартире в Берлине во время задержания проведен обыск. Расследование по подозрению в подготовке тяжкого угрожающего государству преступления ведет Федеральная прокуратура в Карлсруэ, сообщается далее.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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