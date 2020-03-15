В Берлине полиция закрыла питейные заведения

В Берлине полиция вечером в субботу, 14 марта, закрывала питейные заведения по срочному предписанию властей в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ранее предполагалось сделать это лишь с 17 марта. В столичных районах Нойкёльн и Веддинг полицейские обходили бар за баром с требованием прекратить работу.

Как сообщается в полицейском микроблоге Twitter, люди относятся с пониманием к "исполнению предписаний". В другом твите отмечается, что "предписания по сдерживанию коронавируса в Берлине совсем свежие и для их распространения потребуется время", а "если кое-где еще открыты пивные и бары и т.д. - это не повод совершать экстренный вызов" полиции.

Питейные заведения в столице останутся закрытыми как минимум до 19 апреля, однако ресторанам разрешено продолжить работу. Также будут закрыты кинотеатры, фитнес-центры, спорткомплексы, средние школы и детские сады. Запрещены все публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек.

Как заявили в управлении Сената по здравоохранению, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Берлине достигло 263 случаев, причем 42 из них приходятся на один клуб.

Бундесвер поможет в борьбе с коронавирусом

Немецкий бундесвер окажет необходимую помощь в борьбе с коронавирусом, пообещала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). "На всех уровнях мы ведем планирование таким образом, что смогли бы закрыть все критические области", - заявила она в интервью изданию Welt am Sonntag, указав, что предполагается задействовать и резервистов. По словам министра, в самом бундесвере насчитывается 18 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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