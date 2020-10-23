В Берлине от действий вандалов пострадала еще одна скульптура

На музейном острове в Берлине во второй раз за месяц был совершен акт вандализма. В ночь на субботу, 24 октября, была разрисована граффити большая гранитная чаша в саду Лустгартен (Lustgarten), сообщает информагентство Фонд прусского культурного наследия, в управлении которого находятся берлинские государственные музеи на острове.

В ночь на 24 октября в полицию поступил звонок от очевидцев. Сотрудникам органов правопорядка удалось задержать двух подозреваемых - молодых людей в возрасте 17 и 21 лет. В настоящее время нет свидетельств, указывающих на взаимосвязь этого акта вандализма с теми, что произошли также на Музейном острове ранее, отмечают в полиции.

20 октября стало известно, что на музейном острове от действий неизвестных вандалов пострадали не менее 70 произведений искусства. Инциденты в Пергамском музее, Старой Национальной галерее, Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября. В частности, неизвестные забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры и полотна XIX века.

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