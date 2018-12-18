 В Берлине отметили пятилетие санкций против РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2019

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Германия

В Берлине отметили пятилетие санкций против РФ

Представитель СДПГ считает, что Меркель и Макрон должны поставить вопрос о снятии санкций с РФ на повестку дня ЕС. Германия и Россия экономически страдают от санкций сильнее всего.

Карикатура Сергея Елкина

Члены ряда парламентских фракций бундестага призвали к постепенному ослаблению санкций ЕС против России. Свое мнение они высказали в пятницу, 28 сентября, в Берлине в ходе дискуссии под патронажем Восточного комитета немецкой экономики, лоббистской организации, представляющей интересы немецких фирм, ведущих бизнес с Россией.    

Так, по мнению эксперта фракции социал-демократов по экономической политике Бернда Вестфаля (Bernd Westphal), президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "должны включить эту тему в повестку дня ЕС". "Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия", - заявил Вестфаль.

На постепенном снятии санкций настаивали и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Klaus Ernst) из Левой партии, и депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр (Peter Ramsauer), который имеет на данный счет свое особое мнение в ХСС.  Экономический эксперт Свободной демократической партии Сандра Визер (Sandra Weeser) также высказалась за смягчение ограничительных мер, но со значительными оговорками. Россия, по ее словам, сначала должна добиться прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

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Снятия санкций с РФ за последние недели потребовали и руководители ряда земельных правительств  на востоке ФРГ, фирмы и предприятия которых имеют тесные контакты с партнерами в России.

Пятилетие санкций за аннексию Крыма

В июне 2019 года ЕС продлил действие санкций, введенных против Москвы в 2014 году из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Россией сепаратистов в Донбассе.  Кстати, пятилетию действия этих санкций и была посвящена дискуссия, организованная в Берлине пророссийскими лоббистами.  

По словам Юлиана Хинца (Julian Hinz) из Кильского института мировой экономики (IfW), Россия и Германия несут основное бремя санкционной политики ЕС и США. В результате Россия теряет около 3,4 миллиарда долларов в месяц за счет несостоявшихся торговых операций. В Германии этот показатель составляет около 770 миллионов евро. Для сравнения, торговый убыток США не превышает 70 миллионов долларов в месяц, добавил Хинц.

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