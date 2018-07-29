 В Берлине отменяют плату за детские сады | Новости из Германии о Германии | DW | 30.07.2018

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Германия

В Берлине отменяют плату за детские сады

Берлин - первая федеральная земля Германии, где полностью отменена плата за детсад и домашние ясли. Теперь берлинским родителям предстоит платить только взнос за питание ребенка.

В детском саду

Берлин стал первой федеральной землей Германии, где с 1 августа 2018 года полностью отменяется плата за детские сады. "Для многих берлинских семей имеет большое значение то обстоятельство, надо ли платить сбор за посещение садика или нет", - заявила сенатор Берлина по делам молодежи Зандра Шерес (Sandra Scheeres) в понедельник, 30 июля. По ее словам, этот шаг нацелен на то, чтобы помочь семьям совместить карьеру и заботу о детях.

Плата отменяется не только за детсады, но также за услуги специально обученных воспитателей, которые организуют в своей квартире или съемном помещении ясли для 3-5 детей, как правило, не достигших трех лет. Теперь берлинским родителям предстоит платить только взнос за питание, величина которого отличается от учреждения к учреждению.

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В Берлине плата за детсады отменялась постепенно. В августе 2016 года садики стали бесплатными для детей, родившихся до конца 2014 года, а год назад - для детей, родившихся с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года.

В некоторых других германских землях плата за дошкольные учреждения отменяется для детей определенного возраста, например, в Нижней Саксонии и Гессене с 1 августа сбор не надо будет платить за малышей, которым исполнилось три года.

В большинстве же городов и коммун Германии родителям приходится платить нередко несколько сотен евро в месяц за посещение их детьми садов и яслей.      

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    В Германии няня - довольно редкое явление. Даже детей до трех лет предпочитают отдавать в сад или к так называемой "маме на день" - Tagesmutter, у которой до пяти малышей в группе. За детей до трех лет в садах придется платить чуть больше. Некоторые семьи выбирают услуги няни по программе Au pair. На детской площадке вы вряд ли увидите ребенка с няней.

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    Сотрудники с детьми школьного возраста берут отпуск во время каникул. Коллеги без детей или с детьми дошкольного возраста, как правило, должны учитывать этот момент, чтобы на предприятии не возникло внезапной нехватки персонала. Это не значит, что вы никогда не сможете взять отпуск в каникулярное время, пока ваш ребенок ходит в сад, но право первого выбора все-таки за коллегами со школьниками.

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    Может так получиться, что вы замещаете коллегу, который берет отпуск в каникулярное время, и вас попросят не планировать отпуск на этот период в ближайшие годы. Не расстраивайтесь - благодаря этому у вас есть возможность избежать километровых пробок и толпы в аэропорту, которые можно наблюдать к началу каникул и по возращении школьников с родителями из отпуска.

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    Доступные развлечения

    И у досуга есть своя специфика. Например, детских площадок в Германии не так много, как в России. Иногда до ближайшей приходится ехать на машине или общественном транспорте. Торговые центры, аэропорты не обустроены детскими развлекательными уголками в таких масштабах, как это можно увидеть в Москве. Но и брать деньги за то, что ваш ребенок покатается с горки, здесь тоже никто не догадается.

  • День рождения детей

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    Автор: Марина Борисова


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