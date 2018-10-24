В Берлине ответили креативным протестом на сайты АдГ для политических жалоб

В Берлине и Бранденбурге вслед за Гамбургом и Баден-Вюртембергом с 23 октября начал работать интернет-портал жалоб на учителей под названием "Нейтральная школа", созданный правой популистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ученики и родители, подписываясь или анонимно, могут пожаловаться на педагогов, которые "во многих школах распространяют и толерантно относятся только к одной, "красно-зеленой", политической картине мира", объяснил необходимость такого шага глава фракции и лидер земельного отделения АдГ в Берлине Георг Паздерски (Georg Pazderski).

В общей сложности правые популисты планируют создать подобные порталы в 10 федеральных землях - сфера образования в Германии является компетенцией федеральных земель.

Насколько нейтральными должны быть учителя?

В АдГ считают, что в учебных заведениях нарушается принцип политической нейтральности (Neutralitätsgebot). Он означает, что учителям запрещено в стенах школы заниматься политической агитацией в пользу какой-либо партии, политические темы должны освещаться с разных сторон. Так записано в законах об образовании в ряде федеральных земель. Кроме того, в 70-е годы был введен запрет индоктринации, согласно которому учителя должны не навязывать школьникам свои политические взгляды, а развивать у них способность формировать собственное мнение по политическим вопросам.

Сандра Шеерес

Берлинский сенатор по вопросам образования Сандра Шеерес (Sandra Scheeres) напоминает, что учителя являются государственными служащими, многие из них имеют статус чиновника. Это обязывает их быть верными свободному и демократическому конституционному порядку в Германии. По мнению Шеерес, АдГ ложно интерпретирует принцип нейтральности. "Он не означает, что в школе не обсуждаются политические темы. В задачи школы входит донесение до учащихся таких ценностей, как демократия, толерантность, правовое государство, записанные в немецкой конституции и в земельных законах о школе", - говорит социал-демократический политик. По словам Шеерес, своим порталом АдГ, по всей видимости, преследует цель поставить к позорному столбу неугодных учителей.

"Креативный протест"

Шеерес - одна из тех, кто призвал к "креативному протесту" против портала жалоб, основанного правыми популистами из АдГ. Глава "левых" в берлинском Сенате Регина Кеттлер (Regina Kettler) призвала завалить портал фейковыми жалобами. Глава профсоюза работников сферы образования GEW Том Эрдман (Tom Erdmann) предложил заказывать пиццу на сайте АдГ.

Ответ не заставил себя долго ждать. В Берлине 30 учителей одной из школ в районе, среди жителей которого большую часть составляют мигранты, направили в земельную фракцию АдГ письмо протеста с нотками сарказма. "Нам очень важно оказаться в вашем списке, поскольку мы будем и дальше заботиться о том, чтобы у школьников развилась способность составлять себе ясное представление о сущности вашей партии", - говорится в письме. "Из истории известно, - пишут авторы, - что всё, что начинается с доносов и запугивания, заканчивается арестами инакомыслящих и отправкой их в лагеря".

Саркастические "признания"

В свою очередь гражданская инициатива "За образование в Берлине!", которая с 2014 года в основном боролась с отменой уроков в школах из-за болезни учителей или из-за хронической нехватки персонала, присоединилась к акции протеста против инициативы АдГ, опубликовав на своем сайте еще одно открытое письмо. В нем учителя, как бы отвечая на возможные жалобы, пишут: "Мы признаемся в том, что не используем сложную тему миграции как единственное объяснение всех проблем в Германии". Или же: "Мы признаем, что период национал-социализма мы не подаем на уроках как "пятнышко птичьего помета более чем тысячелетней успешной истории Германии" (именно такое заявление сделал в июне сопредседатель АдГ Александер Гауланд. - Ред.). Авторы письма подчеркивают, что не собираются и дальше ничего менять.

В свою очередь в Баден-Вюртемберге "Пиратская партия" создала интернет-портал "Мой депутат натравливает". На нем пользователи могут выбирать цитаты политиков АдГ и отправлять их на порталы жалоб правых популистов. Кроме того, "пираты" создали портал "Мой учитель защищается", на котором педагоги могут воспользоваться подготовленным формуляром в соответствии с законом о защите личных данных и отправить его на соответствующий сайт АдГ. Согласно закону, партия должна в течение месяца ответить на запрос, сообщив, хранит ли она на своих сайтах личные данные учителя, и если да, то какие.

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