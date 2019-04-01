 В Берлине обеспокоены уголовным преследованием ЛГБТ в 37 странах | Новости из Германии о Германии | DW | 15.04.2019

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Германия

В Берлине обеспокоены уголовным преследованием ЛГБТ в 37 странах

Правительство ФРГ указало на ухудшившуюся ситуацию с правами геев и лесбиянок в Донбассе и Крыму.

Флаг ЛГБТ-сообщества

Правительство Германии обеспокоено ситуацией с преследованием ЛГБТ-сообщества на востоке Украины. По его данным, за последнее время положение геев и лесбиянок в частях Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, "значительно ухудшилось". Аналогичная ситуация наблюдается в аннексированном Россией Крыму, говорится в ответе кабинета министров на запрос фракции "зеленых" в бундестаге, о котором стало известно в понедельник, 15 апреля.

Контекст

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Согласно документу, представители ЛГБТ привлекаются к уголовной ответственности в 37 странах мира. В числе этих государств - Афганистан, Алжир, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.

В семи странах геям и лесбиянкам грозит смертная казнь

При этом в ряде стран мира за однополые отношения грозит смертная казнь. Речь идет об Иране, Мавритании, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и ОАЭ. Помимо них, с недавних пор введена высшая мера наказания для представителей ЛГБТ в Брунее.

По словам депутата от партии "зеленых" в бундестаге Кая Геринга (Kai Gehring), глобальная ситуация с правами геев, лесбиянок, бисексуалов, интерсексуалов и транссексуалов по-прежнему нестабильная. "Несмотря на прогресс в некоторых регионах, и в 2019 году еще наблюдаются масштабные откаты назад", - отметил он и призвал Берлин уделять больше внимания защите прав этих групп во всем мире, в том числе в качестве члена Совета Безопасности ООН.

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