В Берлине насчитали почти 2000 бездомных

На улицах Берлина на сегодняшний день живут 1976 бездомных. Такие данные обнародовали в пятницу, 7 февраля, городские власти на основании данных, полученных в конце января во время первой в Германии акции по учету бездомных. Ранее считалось, что число подобных лиц в столице ФРГ составляет от 6000 до 10 тысяч человек, уточняет агентство epd.

Участники акции опросили 288 человек, живущих на улицах. Более половины из них оказались в возрасте от 30 до 49 лет, трое были несовершеннолетними. 84 процента бездомных - мужчины. 113 опрошенных были гражданами Германии, 140 приехали в ФРГ из других государств Евросоюза, 31 - из третьих стран. Почти половина бездомных сообщили, что не имеют постоянного места жительства уже более трех лет.

По мнению исследователя Сюзанны Геруль (Susanne Gerull), изучающей проблемы обнищания населения, обнародованные результаты не отражают всей полноты картины. Во время акции удалось сосчитать лишь число людей, открыто живущих на улицах, уверена она. Так называемая "скрытая бездомность" учтена не была.

Как заявили берлинские власти, подобная акция будет проведена повторно в 2021 году.

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