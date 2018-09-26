В Берлине критикуют Россию за новый арест Навального

В Германии обеспокоены повторным арестом оппозиционного политика. Берлин напомнил Москве о ее международных обязательствах и о содержании Конституции России.
Министерство иностранных дел ФРГ сомневается в том, что при повторном аресте российского оппозиционера Алексея Навального был соблюден принцип соразмерности наказания. Об этом сообщается в ответе МИД ФРГ на запрос DW, поступившем в редакцию в среду, 26 сентября.
Выразив обеспокоенность решением суда, арестовавшего оппозиционера еще на 20 суток, внешнеполитическое ведомство Германии напомнило, что российским властям следует соблюдать право на "свободу собраний и свободу выражения мнений, гарантированные в Конституции России, а также в международном законодательстве", которое Москва обязалась соблюдать. МИД ФРГ намерен, как и прежде, последовательно выступать за право Навального на правовое и справедливое разбирательство, отмечается в документе.
Прокомментировал факт ареста Навального и официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. "Мы очень внимательно следим за развитием ситуации в России и отношении там к оппозиции, в том числе к оппозиции в лице господине Навального, - заявил Зайберт, отвечая на вопрос корреспондента DW во время правительственной пресс-конференции. - Для нас совершенно очевидно, что право на свободное выражение своего мнения, справедливые условия для выступления с политическими представлениями, не совпадающими с позицией правительства, соответствуют принципам ОБСЕ и Совета Европы. И такие права, по нашему убеждению, должны соблюдаться и в России".
24 сентября Алексей Навальный был задержан на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по делу, связанному с акцией "Забастовка избирателей". В тот же день Симоновский суд Москвы назначил ему новое наказание - 20 суток ареста по статье "действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу". Рассмотрение этого дела прошло без опроса свидетелей, без адвокатов политика, а все его ходатайства были отклонены.
Смотрите также: