В Берлине из-за авиабомбы времен войны были эвакуированы 3 тысячи человек

В центре восточной части Берлина в ночь на субботу, 15 июня, обезврежена 100-килограммовая американская авиабомба времен Второй мировой войны. Взрыватель бомбы был успешно подорван, сообщила берлинская полиция в своем микроблоге в Twitter в 01.45 утра (2.45 мск). В сообщении также говорилось, что уличные заграждения, установленные вокруг площади Александерплац, демонтируются, люди могут возвращаться в свои дома.

Ранее из опасного района было эвакуировано около 3 тысяч человек. Эвакуации подверглись жители близлежащих домов, дома для престарелых, посетители и персонал магазинов и телебашни. Движение общественного транспорта , в том числе, железнодорожного, в районе операции было приостановлено. В нейтрализации авиабомбы были задействованы сотни полицейских и спасателей. Эвакуация была завершена лишь к полуночи.

По сообщению полиции, сначала при обезвреживании бомбы возникли "непредвиденные технические проблемы", которые, однако, были быстро устранены, взрыватель был отделен от остальной части бомбы и подорван. Саму бомбу вывезли в безопасное место. Авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена 14 июня на стройплощадке за универмагом "Алекса".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

История берлинских подземелий Так выглядел Берлин после разгрома "третьего рейха". Здесь велись ожесточенные бои, но уже задолго до этого в результате бомбардировок были разрушены целые улицы и кварталы. Берлин подвергался им чаще других немецких городов. Число жертв авианалетов среди его жителей составило, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. По стране в целом - 600 тысяч.

История берлинских подземелий К войне в небе над Германией национал-социалисты начали готовиться сразу после захвата власти, для чего уже в 1933 году по указанию Германа Геринга был создан Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund). По всей стране начали строить бомбоубежища, углублять и переоборудовать подвалы, создавать команды по тушению зажигательных бомб и контролю светомаскировки, издавать плакаты...

История берлинских подземелий В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Находится он на станции метро "Гезундбруннен", а создан был почти 20 лет назад обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

История берлинских подземелий В самом обществе состоит около 500 человек. Благодаря их усилиям в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали достопримечательностями для туристов и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

История берлинских подземелий Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

История берлинских подземелий Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

История берлинских подземелий Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

История берлинских подземелий В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

История берлинских подземелий В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

История берлинских подземелий Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов. На фотографии - зажигательные бомбы.

История берлинских подземелий Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем много чего сохранилось, в том числе, нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

История берлинских подземелий Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы. Автор: Максим Нелюбин

