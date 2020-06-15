В Берлине изготовили юбилейный торт из сена со свечками-морковками (фото)

Берлин • В немецкой столице в силу исторических обстоятельств существует сразу два больших зоопарка. Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) находится в столичном районе Тиргартен. Он был открыт в 1844 году и является старейшим зоопарком в Германии. Однако сегодня речь о другом - в районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin), основанном по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как тиргартенский зоопарк оказался в западной части города. Открыт он был за несколько лет до строительства Берлинской стены, надолго разделившей этот город в 1961 году.

Второго июля второй берлинский зоопарк - входящий, кстати, в десятку самых посещаемых в Германии - официально отмечает свой 65-летний юбилей. В здешний верблюжатник праздник пришел на пару дней раньше, как видно на первой фотографии агентства dpa.

Другие обитатели, несомненно, тоже получат что-то особенно вкусненькое или необычное угощение, но пока они об этом еще не подозревают. Сейчас в этом зоопарке можно увидеть около 650 разных видов животных, а общее их число составляет около восьми тысяч. Среди них...

Сурикаты - особенные любимцы публики

Гепард по кличке Руфа

Белая медведица Герта

Сейчас из-за пандемии коронавируса билеты в этот зоопарк можно приобрести только заранее через интернет. Посетители должны соблюдать дистанцию и другие специальные правила. Также в зоопарке пока нельзя взять напрокат специальные тележки для перевозки детей (нем. Bollerwagen) - очень любимые юными посетителями.

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