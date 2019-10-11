 В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2019

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Германия

В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник

В церемонии зажжения ханукального светильника приняла участие 98-летняя женщина, пережившая Холокост. Ханукия, зажженная в Берлине - крупнейшая в Европе.

Ханукальный светильник в Берлине, 20 декабря 2019 г.

Ханукальный светильник в Берлине, 20 декабря 2019 г.

У Бранденбургских ворот в Берлине зажгли самый большой в Европе ханукальный светильник - ханукия. В воскресенье, 22 декабря, в церемонии зажжения первой свечи еврейского праздника Ханука приняла участие 98-летняя Маргот Фридлендер (Margot Friedländer), пережившая Холокост, а также председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) и юноша из еврейской общины Берлина. На церемонии присутствовали также министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт (Christine Lambrecht), мэр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller), а также католический архиепископ Берлина Хайнер Кох (Heiner Koch) и бывший евангелический епископ Маркус Дрёге (Markus Dröge).

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Ежедневно до 30 декабря вечером на светильнике будет зажигаться новая свеча, всего восемь. Девятая свеча посередине используется для того, чтобы от нее зажигать другие свечи. В дополнение к светильнику у Бранденбургских ворот в немецкой столице публично зажжена еще 21 ханукия.

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