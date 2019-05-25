В Берлине задержан организатор скандальной видеосъемки с экс-вице-канцлером Австрии

В Берлине задержан предполагаемый организатор скандальной видеозаписи с Ибицы, приведшей к распаду правительства Австрии. Об этом сообщило австрийское издание Die Presse в пятницу, 11 декабря, позднее эту информацию подтвердили прокуратура Вены и полиция Берлина. Задержание 40-летнего гражданина Австрии Юлиана Х., который был объявлен в международный розыск более года назад, произошло накануне.

Юлиан Х., который владеет детективным агентством в Мюнхене, был задержан благодаря информации, полученной от румынской полиции, пишет Die Presse. Помимо организации нелегальной съемки видео, его также подозревают в торговле наркотиками.

Бывший вице-канцлер Австрии и экс-глава Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший с обоих постов из-за скандального видео, написал на своей странице в Facebook, что рад задержанию. Штрахе также выразил надежду на "оперативное и всеобъемлющее расследование" обстоятельств дела и на задержание других соучастников и организаторов.

Скандальная видеозапись и ее последствия

На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии, и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Штрахе обещал женщине, выдававшей себя за племянницу российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС.

Когда разразился скандал, канцлер Австрии Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС и призвал провести досрочные выборы. Все министры от правопопулистской АПС подали в отставку. На досрочных парламентских выборах в конце сентября 2019 года победила консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая Себастьяном Курцем. АПС оказалась на третьем месте, потеряв сразу 10 процентных пунктов в сравнении со своим результатом двухлетней давности. Правительство сформировали АНП и "Зеленые".

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