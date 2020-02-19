 В Берлине выступают за расследование ООН положения уйгуров в Китае | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

В Берлине выступают за расследование ООН положения уйгуров в Китае

По словам уполномоченного правительства ФРГ по свободе вероисповедования, уйгуров арестовывают в КНР только из-за веры, дети лишаются родителей. "Достойная жизнь в этих условиях невозможна", - заявил DW Маркус Грюбель.

Один из лагерей в Китае, где содержатся уйгуры

Один из лагерей в Китае, где содержатся уйгуры

Уполномоченный правительства Германии по свободе вероисповедования Маркус Грюбель (Markus Grübel) высказался за то, чтобы Организация Объединенных Наций провела независимое расследование сообщений о репрессиях в Китае в отношении мусульман уйгуров. "Мы не можем мириться с принудительной ассимиляцией уйгуров со стороны китайского правительства", - заявил он в среду, 19 февраля, в интервью DW.

По словам Грюбеля, люди подвергаются арестам из-за своей веры, детей забирают у родителей, а правительство КНР контролирует все сферы жизни. "Достойная жизнь в этих условиях невозможна", - подчеркнул уполномоченный федерального правительства, отметив, что Пекин препятствует проведению независимого расследования.

Немецкие мусульмане: Уйгуров превратили в рабов

Председатель Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) в связи с последними сообщениями о положении уйгуров в Китае заявил в интервью DW о "катастрофе XXI века в области нарушения прав человека". "То, что Китай делает в лагерях с миллионом человек, похоже, прежде всего, на современную машину по эксплуатации рабов", - привел сравнение Айман Мазиек, назвав уйгуров религиозной группой с самым слабым политическим лобби в мире.

Контекст

В результате утечки правительственных документов в распоряжение DW, NDR, WDR и SZ попал список уйгуров, интернированных в "центры перевоспитания" в Китае, - доказательство преследований нацменьшинств. (17.02.2020)

Внешняя стабильность в КНР обманчива. Бескомпромисcная политика Пекина в отношении этнических и культурных меньшинств угрожает реформам, - полагает газета Die Welt. (08.07.2009)

"Мне стыдно за человеческий род, за то, что мы - в том числе и мусульмане всего мира - слишком слабы, чтобы что-то противопоставить этим вопиющим нарушениям прав человека", - признал глава Центрального совета мусульман в Германии.

17 февраля медиакомпания Deutsche Welle совместно с партнерскими СМИ - немецкими телеканалами NDR и WDR, а также газетой Süddeutsche Zeitung - опубликовала новые данные, свидетельствующие о гигантских масштабах китайского аппарата угнетения. Попавший в СМИ документ служит доказательством того, что мусульман уйгуров помещают в "исправительные" лагеря исключительно по причине их вероисповедования.

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    Автор: Ефим Шуман


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