В Берлине вновь возведут Стену

Это не шутка: в рамках акции в центре столицы Германии должна на месяц возникнуть закрытая зона, обнесенная бетонной стеной, в точности напоминающей ту самую стену, павшую ноябрьским вечером 1989-го. Внутри будет воссоздана… параллельная реальность. Если городские власти разрешат проект (а финальное решение мэрии еще не принято), то в центре Берлина может появиться аттракцион, который по своей привлекательности для туристов может превзойти КПП "Чарли" и "Истсайдскую галерею" вместе взятые.

Погружение в прошлое - 15 евро за два часа

Самый дешевый входной билет на два часа будет стоить 15 евро - он будет оформляться в виде "въездной визы". Проект стоимостью 6,6 миллионов евро спонсирует лондонский фонд Phenomen Trust, связанный с предпринимателем Сергеем Адоньевым, инвестировавший в России, среди прочего, в проекты в сфере коммуникации и мобильной связи. Он также был одним из главных спонсоров предвыборной кампании Ксении Собчак.

Бывший пограничный КПП "Чарли" - одна из достопримечательностей Берлина

По замыслу организаторов, Берлинская стена "оцепит" квартал в районе Дворца кронпринцев, часть ее пройдет по тротуару бульвара Унтер-ден-Линден. Для ее строительства будет использовано 900 бетонных элементов, причем - как и в 1961 году - стена должна быть возведена в течение одной ночи. Всего этот "город в городе" сможет теоретически вместить до 20 тысяч человек, однако предполагается, что каждый день будет выдаваться порядка 1500-3000 входных билетов ("въездных виз"). Их стоимость будет колебаться от 15 евро (одноразовый вход) до 45 евро (многоразовый билет на все время проекта). Инсталляция продлится четыре недели, после чего стена будет снесена.

Проект "Дау" - больше, чем фильм

Берлинская инсталляция - первый из трех этапов глобального проекта "Свобода. Равенство. Братство", посвященного презентации фильма "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского. Однако, по словам берлинских координаторов проекта, суть инсталляции сводится не только и не столько к премьере фильма, а к возможности создать особое место в центре города, в котором можно будет "почувствовать историю". Злые языки уже говорят о "советском Диснейленде" в центре немецкой столицы. Но факт в том, что, по опросам общественного мнения, в Берлине в рейтинге популярности политических партий лидируют не либералы, консерваторы или "зеленые", а левые, среди которых немало бывших коммунистов. Так что советское прошлое воспринимается здесь далеко не так негативно.

В рамках арт-проекта Берлинская стена будет возведена в районе Дворца кронпринцев

Изначальной идеей фильма Хржановского было показать жизнь в секретном Институте физических проблем АН СССР, в котором работал советский физик Лев Ландау. В нем охвачен перод с 1938 по 1968 годы. Для съемок фильма в Харькове была построена гигантская съемочная площадка, общая площадь которой достигла 12000 квадратных метров. Выбор на Харьков пал не случайно - именно в этом украинском городе сохранилось много зданий, построенных в стиле советского конструктивизма. Съемки превратились в масштабный антропологический эксперимент - в течение трех лет на площадке жили и работали до 400 человек, причем далеко не все из них были профессиональными актерами. Больше того - в какой-то момент съемочная группа отошла от сценария и начала импровизировать.

Параллельная реальность за Берлинской стеной

Результатом 140 съемочных дней за три года работы стали 700 часов видеоматериала, из которых получилось 13 художественных фильмов. Одним из операторов проекта был немец Юрген Юргес (Jürgen Jürges), работавший до этого с такими звездами кинематографа, как Райнер Вернер Фасбиндер (Rainer Werner Fassbinder) и Вим Вендерс (Wim Wenders).

Теперь эти фильмы Ильи Хржановского будут представлены не на классическом кинофестивале, а в рамках посещения "параллельной реальности", созданной и обнесенной стеной в центре Берлина.

Открытие проекта в Берлине запланировано на 12 октября этого года - если городские власти дадут разрешение на строительство стены в центре города. По словам организаторов, они провели огромную подготовительную работу, направленную, прежде всего, на информирование жителей домов и сотрудников фирм, офисы которых расположены в квартале, который на месяц будет оцеплен. Само собой разумеется, что им будет обеспечен свободный доступ к жилью и рабочим местам, а также круглосуточный доступ аварийно-спасательных служб в случае необходимости - через специальные ворота.

В оформлении улиц, табличек с их названиями и номерами домов будет воссоздана не атмосфера СССР или ГДР, поясняют устроители акции, а отражена "другая реальность", чтобы вызвать у посетителей ощущение перемещения в иное пространство. Иными словами - на ограниченном пространстве в центре города можно будет совершить путешествие во времени. Ареал будет доступен для посещения круглосуточно.

Берлин, 1989 год

"Падение" бетонной стены намечено на 9 ноября - точь-в-точь как это было в 1989 году. Больше того: организаторы обещают, что, как и 29 лет назад, от стены можно будет отколоть кусок - на память.

30 лет советской истории

Непосредственным организатором инсталляции в центре города стал фестиваль Berliner Festspiele. Его интендант Томас Оберэндер (Thomas Oberender) считает очень интересным то, что режиссер из России предлагает совершить путешествие во времени через различные этапы советского прошлого. "Вывод из всего этого заключается в том, что большие утопии могут трансформироваться в репрессивные аппараты, - говорит Оберэндер. - Здесь начинаешь понимать, что история делает с личностью, а также и то, как личность может делать историю".

Кинопродюсер Сюзанне Мариан, представляющая российскую компанию Phenomen Films, отвечает за творческую сторону проекта. "Это не исследование тоталитаризма или сталинизма, - говорит она. - Мы отражаем 30 лет советской истории. У нас были участники проекта самых разных возрастов, которые отважились на эксперимент по погружению в другой мир, чтобы понять, что он значит для них лично".



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